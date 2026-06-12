Cada vez más caro: Precio del dólar HOY en México; descubre cómo amaneció el tipo de cambio

Si vas a comprar o vender divisas, esto te interesa: El precio del dólar hoy en México muestra movimientos relevantes en medio de la incertidumbre económica global.

Durante la jornada de hoy viernes 12 de junio de 2026, el dólar estadounidense estabilizó tras la caída del día anterior, mientras los operadores esperaban la confirmación de que un acuerdo de alto el fuego en Medio Oriente podría ser inminente.

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

Dólar hoy en Banco Azteca: estos valores corresponden a la apertura de este viernes 12 de junio de 2026 en ventanilla bancaria:

Dólar a la compra: $16.00 pesos



Dólar a la venta: $17.94 pesos.

Recuerda que puedes realizar operaciones y cambiar dólar en Banco Azteca hoy en sucursales de 9:00 a 21:00 horas.

Recuerda que puedes cambiar dólar en Banco Azteca|Banco Azteca

Precio del dólar canadiense hoy 12 de junio de 2026

El dólar canadiense hoy en México cotiza en:

Compra: $10.50

Venta: $13.34

Precio del dólar en Tijuana hoy 12 de junio de 2026

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana. Durante la jornada de este viernes 12 de junio de 2026, el dólar estadounidense en Tijuana se vende en: $17.20 pesos por billete verde.

Entérate del precio del dólar hoy en Tijuana|Cotización.co

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 12 de junio de 2026?

El precio del Bitcoin comenzó la jornada de hoy viernes 12 de junio de 2026 en 63 mil 944 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa un alza del 0.43% en comparación con su cierre previo.

Al tipo de cambio, el precio del Bitcoin (BTC) en México abrió el día en 1 millón 09 mil 878 pesos por unidad, un alza del 0.13% respecto a su último cierre.

Precio del petróleo hoy 12 de junio de 2026

Los precios del petróleo cayeron casi un 3% druante la jornada de apertura de este viernes, alcanzando su nivel más bajo en casi dos meses, después de que el presidente Donald Trump cancelara nuevos ataques contra Irán, reduciendo los temores de una escalada de hostilidades tras los ataques recíprocos ocurridos a principios de semana.

Petróleo Brent: $88.1 dólares por barril



West Texas Intermediate: $85.24 dólares por barril



Mezcla Mexicana: $85.53 dólares por barril.

¿Qué pasa si baja el Índice Dólar?

Cuando el Índice Dólar cae: El dólar se deprecia frente a otras monedas como el euro o el yen. Las exportaciones de Estados Unidos se abaratan: Las importaciones se encarecen, impactando a consumidores.

Cabe recordar que el tipo de cambio en México hoy sigue siendo un indicador clave para la economía diaria. Ante la volatilidad global, surge la pregunta: ¿es buen momento para comprar dólares o conviene esperar?

