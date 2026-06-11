¿Vas a comprar dólares? Precio del dólar cae mientras la Bolsa Mexicana de Valores se recupera

¿Es buen momento para comprar dólares? Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) lograron avanzar durante la jornada de este jueves 11 de junio, mientras que el precio del dólar retrocedió a niveles impresionantes.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 11 de junio?

El principal índice accionario de la BMV registró pérdidas durante tres días consecutivos, sin embargo la historia cambió este jueves, y el S&P/BMV IPC logró cerrar con 66,977.05 puntos.

Esto significa un avance favorable del 3.33%, que en variación representa un aumento de 2,155.44 puntos en comparación con la jornada del pasado miércoles.

Las buenas noticias continúan, ya que el Banco de México informó que el tipo de cambio se situó en 17.2417 unidades frente al dólar, mientras que el Euro terminó en 20.04 pesos mexicanos.

Wall Street registra una sesión con números positivos este 11 de junio

Las acciones de Estados Unidos cerraron con fuertes ganancias este jueves, debido a que los principales índices bursátiles de Wall Street subieron considerablemente.

Esto ocurrió luego de que Trump anunciará la suspensión de ataques militares planeados contra Irán, lo que redujo el temor de los inversionistas a una escalada del conflicto en Medio Oriente.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 929.97 puntos, equivalente a un 1.86%, para cerrar en 50,848.75 unidades.

Por su parte, el índice S&P 500 ganó 127.31 puntos, o 1.75%, y terminó la jornada en 7,394.30 unidades. Mientras tanto, el Nasdaq Composite avanzó 640.16 puntos, lo que representa un incremento de 2.54%, para ubicarse en 25,809.66 unidades.

¿Dónde es más barato comprar dólares?

Gracias a la caída del precio del dólar, los interesados pueden acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca donde la compra en ventanilla se sitúa en 16.00 pesos. La venta está en 17.94, sin embargo el precio puede variar ligeramente dependiendo de la sucursal.

Si planeas cambiar dinero, puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, cuyo horario de atención es de 9:00 a 21:00 horas.

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