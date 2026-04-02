¿Por las nubes? Lista de precios de pescados en Cuaresma y tips para ahorrar
Los precios de los pescados suelen subir en Cuaresma y afectar tu bolsillo. Conoce la lista de esta temporada y tips para ahorrar sin dejar de consumirlos.
Durante la Cuaresma, muchas familias suelen preparar varios platillos con mariscos o pescados, aumentando el consumo de estos productos y con ello el de los precios de algunas especies que se vuelven más caros.
Este 2026 no es la excepción; los productos como el salmón, el robalo o el camarón registran incrementos que impactan directamente en el bolsillo de las familias. Ante este panorama, conocer cuáles son los pescados más caros y aplicar estrategias inteligentes de compra puede marcar la diferencia para mantener la tradición sin afectar la economía familiar.
Lista de precios de pescados en La Viga
Esta temporada de Cuaresma, los precios del pescado muestran una tendencia al alza impulsada por el aumento en la demanda y la disponibilidad de ciertas especies.
Los productos más populares suelen encarecerse más rápido, mientras algunas opciones menos solicitadas se mantienen relativamente estables.
- Camarón cristal fresco $140 a $175 el kilo
- Mojarra $75 a $95 el kilo
- Camarón seco $140 a $175 el kilo
- Bagre $80 a $110 el kilo
- Lisa Peto $130 a $155 el kilo
- Robalo $70 a $95 el kilo
- Curvina $50 a $70 el kio
Tips para ahorrar esta temporada de Cuaresma
Además, factores como la logística, la procedencia y la frescura influyen en las variaciones que se observan entre mercados y puntos de venta. Este comportamiento obliga a los consumidores a comparar, buscar alternativas y ajustar sus hábitos de compra para no afectar su economía.
- Cambia de especie, (los productos con mayor demanda suelen estar más caros).
- Comprar el pescado entero y pedir que lo limpien en el mercado, suele salir más economíco; por su parte, el filete siempre es más caro.
- Comprar en mercados locales o tianguis, en lugar de supermercados, suele ser más económico, ya que ofrecen mejores precios y una mayor variedad de especies, lo que permite encontrar opciones que se ajusten a distintos presupuestos.
- En muchos lugares bajan los precios entre semana o a final del día para no perder producto.
- El pescado congelado suele ser más barato y duran más, solo revisa que no tenga exceso de hielo o escarcha.