¿Por las nubes? Lista de precios de pescados en Cuaresma y tips para ahorrar

Durante la Cuaresma, muchas familias suelen preparar varios platillos con mariscos o pescados, aumentando el consumo de estos productos y con ello el de los precios de algunas especies que se vuelven más caros.

Este 2026 no es la excepción; los productos como el salmón, el robalo o el camarón registran incrementos que impactan directamente en el bolsillo de las familias. Ante este panorama, conocer cuáles son los pescados más caros y aplicar estrategias inteligentes de compra puede marcar la diferencia para mantener la tradición sin afectar la economía familiar.

Lista de precios de pescados en La Viga

Esta temporada de Cuaresma, los precios del pescado muestran una tendencia al alza impulsada por el aumento en la demanda y la disponibilidad de ciertas especies.

Los productos más populares suelen encarecerse más rápido, mientras algunas opciones menos solicitadas se mantienen relativamente estables.



Camarón cristal fresco $140 a $175 el kilo

Mojarra $75 a $95 el kilo

Camarón seco $140 a $175 el kilo

Bagre $80 a $110 el kilo

Lisa Peto $130 a $155 el kilo

Robalo $70 a $95 el kilo

Curvina $50 a $70 el kio

Tips para ahorrar esta temporada de Cuaresma

Además, factores como la logística, la procedencia y la frescura influyen en las variaciones que se observan entre mercados y puntos de venta. Este comportamiento obliga a los consumidores a comparar, buscar alternativas y ajustar sus hábitos de compra para no afectar su economía.

