¡Cultivos en riesgo! Agricultura sufre estragos tras el paso del huracán “Otis” en Guerrero

El paso del huracán “Otis” en Guerrero dejó pérdidas de vidas humanas e incontables daños materiales; sin embargo, otro golpe lo recibieron los cultivos, los cuales han quedado devastados.

Tal fue el caso de la zona aledaña del Río Coyuca, el cual se desbordó el pasado miércoles 25 de octubre cuando “Otis” golpeo con la fuerza de un categoría 5; cerca se encontraba un plantío de plátano macho que hoy está destruido.

Agricultores de Guerrero perdieron su patrimonio en una sola noche

Los vientos de más de 250 kilómetros por hora arrasaron con el patrimonio de miles de guerrerenses como don Francisco Nava, un emprendedor que hoy lucha en medio de la adversidad que dejó “Otis”, en Coyuca de Benítez.

El señor Nava se dedica a la siempre y junto a su huerta tenía un restaurante bajo unas palapas con toboganes y una alberca artesanal. Apenas tenía tres días de inaugurado.

“A las 12 de la noche entró con fuerza a este lugar derribando pues el tobogán de esta manera, pues en este lugar de encontraba como ven es una siembra de plátano macho de autoconsumo para el mismo restaurante”, cuenta don Francisco.

La devastación de cultivos, el otro golpe del huracán #Otis



El Río #Coyuca se desbordó y arrasó con el tobogán, alberca artesanal y un restaurante en palapas que fue inaugurado apenas tres días antes del impacto.



La estructura cayó sobre cultivos de plátano macho que están… pic.twitter.com/TCGY3cF4yT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

Hectáreas de maíz, plátano y mango se perdieron luego del huracán "Otis"

El huracán “Otis” borró sus cultivos y junto con ellos sus ilusiones; sin embargo, no fue el único, cerca de ahí quedaron rasurados árboles de mango, el problema radica en que la “Costa Grande” contribuye con el 66.4% de este fruto en todo Guerrero.

“Y eso pues hay que trocearlo y volverlo a sembrar más, son 4 años, 5 años para volver a que vivan pues, a cultivar más los mangos”, cuenta Daniel Salas, un campesino.

El impacto de “Otis” se puede ver en los cocos en el piso y en el maíz. Eloína Valdovinos cuenta que las pérdidas de este grano son enormes.

“Cinco hectáreas de maíz fueron las que se perdieron y de mango fueron varias hectáreas porque son varias huertas”

Guerrero es un importante productor de maíz

En Guerrero se siembran 32 de las 59 razas de maíces nativos o criollos, que hoy necesitan ser salvados. Ahora es necesario sembrar esfuerzo para cosechar reactivación en estas tierras.

“Que nos ayuden así y comunicación, para que vean pues ellos que no es mentira pues, ustedes están viendo la realidad”, agrega Daniel Salas.