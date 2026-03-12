Historias que inspiran: Empresarios y sobrevivientes comparten lecciones de vida en Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes

La Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes, celebrada en la Universidad Anáhuac, reunió a jovenes estudiantes, emprendedores y especialistas para reflexionar acerca del liderazgo, mérito y desarrollo personal. Una de las historias que más impactó a los asistentes fue la de Emilio Betancourt, un joven sobreviviente de cáncer que hoy utiliza su experiencia para motivar a otros.

Emilio perdió una pierna a los 12 años como consecuencia de la enfermedad, y apesar de ese momento que cambió su vida, decidió convertir su historia en un mensaje de resiliencia: “La historia verdadera detrás de por qué no tengo una pierna es mucho más emocionante, porque es la historia del día que dejé de estar vivo y comencé verdaderamente a vivir”, compartió durante su participación en el encuentro.

Su testimonio se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes 2026, cuyo objetivo principal fue impulsar a las nuevas generaciones a construir su propio futuro.

¿Qué es la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes?

La Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes es un espacio de diálogo donde especialistas, empresarios y estudiantes comparten ideas sobre liderazgo, innovación, emprendimiento y desarrollo social.

Durante el encuentro, el mensaje central fue claro: cada persona tiene la capacidad de construir su propio destino a través del esfuerzo, la disciplina y el desarrollo de sus talentos.

El presidente del evento, Leandro Viotto, destacó la importancia de la meritocracia para el progreso de las sociedades: “El mundo demuestra que las sociedades avanzan cuando las personas saben que el esfuerzo tiene recompensas. El mérito significa que el hijo del pobre tenga las mismas oportunidades que el hijo del rico”.

El liderazgo empresarial y el valor de las ideas

En la cumbre también participaron líderes empresariales que compartieron su visión sobre el futuro del emprendimiento. Ninfa Salinas Sada, vicepresidenta del Consejo de Administración de Grupo Salinas, habló acerca de la importancia de reconocer las cualidades únicas de cada persona: “Pretender que todos seamos iguales es absurdo. Lo mejor de la humanidad surge de quienes se atreven a destacar y reconocer aquello que los hace únicos”.

Además, subrayó que el verdadero papel de un empresario es resolver problemas y generar valor para la sociedad: “Un empresario es quien encuentra una solución a un problema y lo hace tan bien que las personas están dispuestas a pagar por ese servicio o producto”.

El fracaso como parte del camino al éxito

Otro de los mensajes recurrentes en la cumbre fue la importancia de entender el fracaso como una etapa temporal del aprendizaje. La directora general de BIVA, María Ariza, compartió que aquello que hace diferente a cada persona puede convertirse en su mayor fortaleza: “Me di cuenta de que lo que me hacía distinta era precisamente lo que tenía que aportar”.

Los ponentes coincidieron en que un verdadero líder no es quien acumula seguidores, sino quien inspira a otros a convertirse también en líderes. La reflexión final para los jóvenes asistentes: ¿qué historia personal podría convertirse en la chispa que inspire a otros a transformar su propio destino?