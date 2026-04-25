¿Por qué el calor no da tregua en CDMX? La razón científica detrás de los 30 grados y el granizo inesperado

Durante las jornadas más recientes, los residentes de la Ciudad de México ya no saben cóm vestir para sobrevellar el clima tan cambiante de la capital. El calor en la CDMX comienza, pero también se padece de frío.

La indecisión entre portar prendas abrigadoras o ropa ligera responde a un fenómeno donde un mismo día parece albergar todas las etapas del año. Esta variabilidad ha provocado que muchos ciudadanos enfrenten padecimientos de salud, mientras intentan adaptarse a mañanas gélidas que se transforman rápidamente en mediodías de sol intenso.

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La rutina de los capitalinos se ha visto alterada por esta inestabilidad. Mientras los estudiantes se dirigen a sus centros escolares bajo un sol que obliga al uso de sombreros, las tardes y noches suelen sorprender con precipitaciones o incluso la caída de granizo.

Lo más desconcertante para la población es que, a pesar de la presencia de lluvia, la sensación térmica de calor persiste, manteniendo un ambiente sofocante que no cede ante el agua.

El origen de la inestabilidad atmosférica: Calor y frío el mismo día

De acuerdo con las explicaciones brindadas por especialistas en la materia, este comportamiento meteorológico responde a que nos encontramos en una etapa de transición.

En este periodo, los sistemas de aire frío residuales aún no se retiran por completo del territorio, pero la radiación solar ya impacta con una potencia considerable. Este contraste genera que, durante las tardes, el calentamiento de la superficie favorezca el desarrollo y crecimiento de nubes.

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La aparición de granizadas en estas fechas tiene una lógica física específica. Debido a que las capas medias y superiores de la atmósfera conservan temperaturas muy bajas, el choque con el aire caliente que asciende provoca la formación de hielo.

Este escenario de transición es habitual al interior de la nación y, según los expertos, no debe atribuirse directamente al cambio climático sin antes realizar investigaciones profundas que contemplen al menos 30 años de registros constantes.

Pronóstico de temperaturas extrema

El panorama para los días venideros apunta a un incremento en la intensidad del calor. Los meteorólogos han identificado la formación de un sistema anticiclónico en los niveles intermedios de la atmósfera, lo cual funcionará como un bloqueo que elevará los termómetros de forma significativa. Se prevé que, a partir de este fin de semana, la capital del país experimente registros que sobrepasen los 30 grados.

Para las semanas siguientes, el contraste térmico será evidente desde las primeras horas. Se estima que las mañanas inicien con marcas de entre 10 y 12 grados, alcanzando incluso los 15 grados en algunos sectores, para luego escalar hasta superar la barrera de los 30 grados Celsius conforme avance el día.

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Ante esta realidad, la recomendación principal es salir prevenido con un atuendo versátil que incluya protección para el sol, pero también abrigo y paraguas para enfrentar los cambios repentinos del anochecer.

