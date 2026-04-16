¡Arranque de locura en Chapultepec! Niemann firma hoyo en uno y enciende el LIV Golf Mexico

Se vivió una gran jornada en el primer día del LIV Golf Mexico 2026, en un arranque que dejó claro que el espectáculo apenas comienza desde el Club Chapultepec de la CDMX, con un ambiente que se sintió desde temprano y con aficionados atentos a cada golpe.

Niemann abre con hoyo en uno y desata una jornada de tiros espectaculares en Chapultepec

Primer tiro del campeón defensor, el chileno Joaquín Niemann… y hoyo en uno. Una jugada que encendió al público desde el inicio y marcó el ritmo de la jornada.

“Mexico es muy entretenido, la gente es amigable, la comida es buena así que si es una buena semana”, expresó Lucas Niemann, hermano de Joaquín Niemann.

Pero el chileno no fue el único con tiros espectaculares. El surcoreano Minkyu Kim se lució para este eagle en un arranque de torneo que confirmó el nivel competitivo en el campo.

“Todas las veces que tengo la oportunidad de caminar en el Club de Golf Chapultepec, soy una persona feliz. Tuve la oportunidad de jugar esta mañana y ver a viejos amigos en el club y en la ciudad; es realmente especial”, expresó Scott O’Neil, CEO de LIV Golf.

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⛳🔥Vibrante arranque de golf



El campeón, Joaquín Niemann, sorprendió desde el inicio con un hoyo en uno en el @livgolf_league. El surcoreano Minkyu Kim también se lució con un eagle espectacular.



Para los mexicanos, la jornada no fue sencilla.



Carlos Ortiz ajusta su juego y… pic.twitter.com/aUT1HcNiSY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 17, 2026

Mexicanos ajustan su juego mientras la pelea por el liderato se cierra en el LIV Golf Mexico

Para los mexicanos no fue una primera ronda fácil, aunque el apoyo jamás falló y la afición se mantuvo presente en cada momento del recorrido.

Carlos Ortiz ha tenido que ajustar su juego, pero de qué forma; incluso aprovechando las condiciones del campo para mantenerse en la pelea.

Abraham Ancer no ha tenido el mejor de los inicios; se ubica en la posición 39, con margen para recuperar terreno en las siguientes rondas.

Víctor Pérez es primero, nueve golpes abajo de par; seguido por Jon Rahm, que firmó tarjeta de 65 golpes, mientras siete golfistas están empatados en la tercera posición.

La fiesta de LIV Golf se palpa, se vive en cada rincón del Club Chapultepec, en cada golpe y en cada reacción del público; lo mejor aún está por venir.