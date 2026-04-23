Médicos se juegan la vida en carreteras de Puebla: enfermera Blanca Cecilia muere tras asalto

Circular por carreteras de Puebla no debería representar una sentencia de muerte para los ciudadanos, pero en meses recientes, personal médico se ha enfrentado a esta dura realidad. Una en la que no saben si volverán con bien a casa, como el caso de la enfermera Blanca Cecilia.

Compañeros del Hospital General de Tecamachalco piden justicia y mejores condiciones de seguridad, porque lamentablemente Blanca Cecilia no es la primera víctima a manos de la inseguridad que padecen en la zona.

¿Qué pasó con la enfermera Blanca Cecilia en Puebla?

La enfermera viajaba junto con otra compañera y un médico sobre la zona de Amozoc, cuando sujetos armados los interceptaron y les comenzaron a robar todas sus pertenencias. Pero como si esto no bastara, los delincuentes dispararon en repetidas ocasiones.

Una de estas balas alcanzó a Cecilia, quien fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, pero horas más tarde su cuerpo no logró sobrevivir, dejando en orfandad a 3 hijas.

De ese nivel es el grado de violencia que se vive en Puebla. Personal médico que sale a autopistas con la esperanza de llegar a su trabajo o casa, sin saber si será la última vez que se les vea con vida.

Médicos denuncian miedo para viajar por carreteras de Puebla

Compañeros de la enfermera señalaron que existe temor entre quienes diariamente recorren esa zona para llegar a sus centros de trabajo.

Cristina Medina, anestesióloga del hospital, expresó que muchos trabajadores quisieran cambiar de sede debido al riesgo, pero deben permanecer ahí porque no les queda de otra.

Además del dolor por despedir a sus compañeros, el personal de salud asegura que la falta de vigilancia incrementa la sensación de vulnerabilidad en los accesos al hospital y en las rutas carreteras cercanas.

Carreteras de Puebla y Triángulo Rojo: zonas señaladas por inseguridad

Personal indicó que la región es conocida por registrar delitos como robo de vehículos, asaltos con violencia y atracos a transporte de carga.

Tan solo en los primeros dos meses de 2026, se reportaron 206 asaltos en carreteras de Puebla, según cifras de la Fiscalía General del Estado, lo que refleja la gravedad del problema.

Uno de los puntos más mencionados por los trabajadores es la zona del llamado Triángulo Rojo, donde históricamente se han denunciado hechos delictivos.

“Es la zona conocida como el Triángulo Rojo; siempre ha habido problemas: el robo con violencia de vehículos, el robo de camiones” indicó el ortopedista Raúl Martínez.

Mientras continúan las investigaciones por el asesinato de la enfermeda, personal del sector salud insiste en que proteger a quienes salvan vidas también debe ser una prioridad.