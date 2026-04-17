“Somos Grandes": El encuentro de 2,500 emprendedores que busca la prosperidad inclusiva y la libertad económica

Con el firme propósito de establecer alianzas estratégicas que dinamicen el panorama productivo de la nación, un grupo de dos mil 500 personas, integrado por líderes de pequeñas empresas y emprendedores de alto impacto, se congregó en diversas sedes.

El encuentro tuvo como ejes centrales la creación de fuentes de trabajo y el fomento de un crecimiento que beneficie a todos los sectores de la sociedad. Bajo la iniciativa denominada Somos Grandes, coordinada por Ninfa Salinas Sada, presidenta de Fundación Azteca los asistentes buscaron reivindicar la labor del sector empresarial como un motor de orgullo y desarrollo para el país.

Durante la jornada, se enfatizó que la unión de estos perfiles económicos es clave para mover a México hacia escenarios de mayor competitividad. Los participantes compartieron visiones sobre cómo fortalecer sus proyectos mediante la colaboración mutua, entendiendo que la suma de esfuerzos individuales puede generar un impacto colectivo en la generación de riqueza y bienestar social.

La importancia de la libertad y la adaptación en el sector privado

En el marco de esta reunión, Ricardo Salinas Pliego, presidente del grupo organizador, dirigió un mensaje a los presentes subrayando que el ejercicio de la libertad resulta un elemento indispensable para el progreso.

Según sus planteamientos, esta condición es la base que permite a los distintos ámbitos de la sociedad, y en especial al gremio empresarial, actuar como catalizadores del avance nacional. El directivo señaló que el entorno actual exige una postura proactiva para enfrentar los retos económicos que se presentan de manera constante.

Asimismo, se destacó que la capacidad de ajuste es una cualidad intrínseca de quienes lideran proyectos productivos. El éxito de los negocios depende en gran medida de mantener una vigilancia constante sobre el contexto externo para anticipar movimientos y prepararse ante las condiciones que el mercado ofrece. Esta mentalidad de flexibilidad permite a los inversionistas y creadores de empleos mantenerse vigentes y competitivos.

El perfil del empresario moderno ante los retos actuales

El evento funcionó como un espacio de reflexión sobre la actitud que deben adoptar los generadores de valor en el país. Se mencionó que los líderes de negocios más destacados son aquellos que mantienen una atención permanente a las circunstancias cambiantes de su entorno. Esta vigilancia les permite identificar oportunidades y ajustar sus estrategias operativas de manera eficiente.

Al finalizar el encuentro, quedó de manifiesto que la preparación técnica y la disposición al cambio son herramientas fundamentales para los 2,500 asistentes.

La meta final de este intercambio de ideas y experiencias es consolidar un sector privado robusto, capaz de adaptarse a cualquier entorno y comprometido con la visión de un México próspero y en constante movimiento.