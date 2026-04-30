Más de 11 mil niños asesinados en una década mientras crecen las desapariciones en 2026

La situación de la niñez en territorio mexicano enfrenta una crisis profunda marcada por la inseguridad y la falta de garantías básicas. Entre los años 2015 y 2025, la cifra de menores asesinados superó los 11 mil casos: la niñez en riesgo en nuestro país es una emergencia.

Esta tendencia violenta mostró un repunte del 9% durante el último año, estableciendo un promedio de siete homicidios diarios de infantes a nivel nacional. Las entidades donde se concentra la mayor incidencia de este delito son Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Oaxaca.

Desapariciones de niñas y niños: factores de riesgo en 2026

El fenómeno de la desaparición forzada se ha intensificado de manera alarmante. Durante los primeros cuatro meses de 2026, específicamente entre enero y el 28 de abril, se contabilizaron mil 485 reportes de menores desaparecidos, lo que equivale a 11 casos por día.

De este total, el 64% corresponde a niñas y adolescentes mujeres. La progresión mensual de este año refleja la gravedad del problema: enero inició con 207 casos, febrero subió a 382, marzo alcanzó el pico de 467 reportes y abril registró 322 incidentes hasta su corte parcial.

Geográficamente, la Ciudad de México lidera las estadísticas con 79 casos de menores aún no localizados, seguida por Tabasco con 42, Puebla con 33, y Michoacán junto a Nuevo León con 29 registros cada uno.

Históricamente, el 2025 concluyó con 10,707 reportes de desaparición, una cifra que representa un incremento del 272.7% respecto a los niveles de 2018. Especialistas vinculan este aumento a factores como la explotación a través de la trata de personas, la violencia en entornos digitales y el reclutamiento forzoso por bandas criminales.

Vivir en reclusión y el peso del trabajo infantil

La vulnerabilidad de la infancia también se manifiesta en las prisiones. Según la CNDH, en 2025 al menos 172 menores de 3 años vivían con sus madres dentro de centros penitenciarios, principalmente en Tamaulipas, Jalisco, Hidalgo y Guerrero.

A esta realidad se suma el trabajo infantil, que afecta a más de 3,000,000 de niños y adolescentes en el país. Estos menores realizan desde tareas ligeras hasta labores de alto riesgo en sectores como la minería, la agricultura y el comercio informal.

La voz de la niñez: ¿Qué es la felicidad?

A pesar del entorno adverso, los menores conservan una visión propia sobre el bienestar. Para Myriam Dayana, de 9 años, la felicidad reside en tener una familia alegre y sin tristezas.

Alexa, de 10 años, asocia este concepto con la ausencia de conflictos bélicos y la esperanza de que los niños que viven en la calle reciban apoyo de personas bondadosas.

Por su parte, Héctor, de 11 años, encuentra plenitud en la música y en su sueño de ser baterista, agradeciendo el respaldo de sus padres en sus clases. Para otros, como Andrés de 6 años y Diego de 10, el goce se encuentra en los juegos, la feria, andar en bicicleta o convivir con sus primos.

