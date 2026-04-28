La brecha de los apoyos: Médicos con 700 pesos y “Jóvenes Construyendo” con más de 9 mil pesos

El actual esquema de apoyos gubernamentales en México presenta disparidades que han comenzado a generar un profundo malestar entre los profesionales en formación.

Mientras los egresados de carreras críticas para el bienestar social enfrentan remuneraciones simbólicas, los programas de transferencia directa para sectores que no tienen una ocupación definida operan con presupuestos millonarios y cuestionamientos sobre su transparencia.

Esta situación evidencia una paradoja financiera donde la preparación académica de 5 años parece valer menos que la simple inscripción a un padrón de beneficiarios.

La realidad de los pasantes en el sector salud

Para quienes dedican su vida al estudio de la medicina o la nutrición, el panorama económico es desalentador. Nuria, una pasante de la licenciatura en nutrición, es un ejemplo claro de esta crisis.

A pesar de atender entre 10 y 12 pacientes diarios, cuya salud depende directamente de su desempeño, recibe de la Secretaría de Salud federal una beca de apenas 350 pesos quincenales. Esta suma representa un ingreso mensual de 700 pesos, una cifra que resulta insuficiente frente a los gastos básicos de subsistencia que pueden superar los tres mil o cuatro mil pesos mensuales.

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Este escenario genera una sensación de denigración profesional. Los practicantes que prestan su servicio a la comunidad perciben que el esfuerzo de media década de estudios no es valorado por el Estado.

La contradicción se agudiza al comparar estos 700 pesos contra los 9 mil 250 pesos mensuales que recibe un integrante del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, destinado a personas que no estudian ni trabajan.

Irregularidades y falta de resultados en programas de apoyo

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido señalado por su falta de efectividad y transparencia. Durante el presente año, esta iniciativa dispuso de una partida superior a los 25 mil millones de pesos, sin que existan indicadores claros sobre sus beneficios reales.

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Diversos testimonios indican que algunos beneficiarios asisten de manera irregular, permaneciendo en el padrón apenas 3 meses antes de abandonar la capacitación, o incluso registrando ausencias semanales constantes sin que ello afecte su cobro de 9 mil 250 pesos.

Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación ha encendido las alarmas al detectar posibles desvíos que ascienden a casi mil millones de pesos.

Los informes de fiscalización revelan un desorden administrativo considerable: se han encontrado personas inscritas que ya cuentan con otros empleos, locales de capacitación que no existen físicamente y empresas fantasma registradas en el sistema.

Economistas como Luis Roberto Llanos advierten que ni siquiera las autoridades pueden evaluar el éxito del programa debido a la carencia de datos suficientes y a las contradicciones en la información disponible.

Un sistema que excluye a la capacitación profesional

La crítica no solo se centra en el dinero, sino en el acceso. Médicos, enfermeras y dentistas en etapa de capacitación han manifestado su interés por integrarse a esquemas que les permitan “construir el futuro”, pero se encuentran con un sistema que los excluye.

Mientras tanto, se han reportado casos de colusión entre dueños de negocios y beneficiarios, donde se pacta la entrega de una parte del apoyo gubernamental a cambio de simular la estancia en la empresa.

Este entorno de irregularidades contrasta con la rigurosa labor de los pasantes de salud, quienes, a pesar de su alta responsabilidad, enfrentan una precariedad económica extrema bajo el actual modelo de prioridades federales.

