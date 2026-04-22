“Te quieres bajar? Pues bájate": La última confesión de Karen Mariel antes de morir presuntamente agredida por su novio

Karen Mariel tenía 23 años y estaba a punto de cumplir su mayor anhelo. En agosto próximo se graduaría como licenciada en enfermería, una profesión que amaba y para la cual ya se desempeñaba como consejera estudiantil, organizando incluso el festejo de graduación con sus colegas. Sin embargo, su vida y sus metas fueron interrumpidas de forma violenta, tras su feminicidio .

Tras una presunta agresión por parte de su pareja sentimental, la joven fue ingresada de urgencia en un hospital con heridas mortales. Su madre, Claudia Romero, relató que el encuentro final con su hija fue breve; apenas unos segundos antes de que entrara a quirófano.

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En ese momento, Karen alcanzó a expresar que sentía un dolor intenso y mucho temor. Fue la última vez que pudieron comunicarse antes de que comenzara una agonía que se prolongó durante 13 días, periodo en el que permaneció intubada hasta su fallecimiento el 20 de febrero.

El testimonio clave Karen Mariel en el quirófano antes de morir

A pesar de que Karen no pudo testificar formalmente ante las autoridades, dejó una declaración de viva voz al personal médico. Según la madre de la víctima, la anestesióloga y otros miembros del equipo de salud escucharon el relato de la joven antes de ser intervenida.

Karen les confesó que venía discutiendo con su novio dentro del coche. Ella solicitó descender del vehículo debido a las agresiones, a lo que él respondió de forma violenta preguntándole si realmente quería bajarse, para posteriormente lanzarla hacia el pavimento mientras el automóvil seguía en marcha.

La familia hace un llamado desesperado al personal del hospital que estuvo presente en ese instante para que se acerquen y ratifiquen lo que la joven les confió. Consideran que estos testimonios son fundamentales para demostrar que no se trató de un hecho fortuito, sino de un ataque directo.

Omisiones oficiales y reclasificación del delito

El calvario de la familia Romero no terminó con la pérdida de Karen; se extendió a las oficinas de la Fiscalía de la Ciudad de México. Los deudos denuncian que la institución ha intentado presentar el caso como un accidente y, tras el deceso, lo catalogaron únicamente como homicidio culposo.

La madre y el tío de la joven, Noel Romero, exigen que el expediente se trabaje con perspectiva de género y se reclasifique como feminicidio.

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Denuncian además que el presunto agresor sigue en libertad. Aunque el sujeto regresó a pie a la escena del crimen y se presentó en el centro médico, lo hizo en calidad de testigo y no como imputado, ocultando inicialmente que él viajaba con ella.

Según los familiares, el individuo ha ejercido intimidación contra las amigas de la víctima y existían antecedentes de manipulación y control excesivo, como la revisión constante de su teléfono y restricciones sobre su vestimenta.

Familiares realizan investigaciones y aportaciones para el caso de feminicidio de Karen Mariel

dDurante 2 meses, los parientes de Karen han realizado las labores de investigación que le corresponderían a la autoridad. Han denunciado apatía burocrática y falta de acceso a la carpeta de investigación, siendo enviados de una agencia a otra sin obtener respuestas claras. Incluso señalan que han sido víctimas de revictimización por parte del Ministerio Público.

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Existe evidencia en video donde se observa al novio en el lugar de los hechos, pero hasta ahora no se han fincado responsabilidades. La familia reitera que no descansará hasta que el responsable enfrente las consecuencias de sus actos, pidiendo que la verdad prevalezca sobre la burocracia institucional que hoy mantiene el caso en la impunidad.