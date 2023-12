¿Se acabó la gasolina? Daddy Yankee deja el reggaetón por la religión

El cantante de reggaetón Daddy Yankee hizo una revelación durante su último concierto, el cual marca su retiro de los escenarios de la música urbana.

El afamado intérprete puertorriqueño de temas tan célebres como “Gasolina”, “Ella me levantó” y “Lo que pasó, pasó”, entre otros, brindó su última presentación la noche de ayer domingo 3 de diciembre en el Coloso de Puerto Rico.

Daddy Yankee se hizo acompañar de otros famosos artistas como Rauw Alejandro y Luis Fonsi. Ya desde marzo de 2022, Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del artista, había anunciado su intención de dejar los escenarios.

Sin embargo, fue hasta ayer que el cantante realizó su última presentación en su natal Puerto Rico, en la cual aseguró que tenía un vacío, el cual sólo pudo llenar con ayuda de Jesús.

“Por un momento trataba de llenar un espacio, pero me faltaba algo para sentirme completo, pero hay alguien que pudo llenar ese vacío (...) Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él (...) Esta noche puedo decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo vivo para él”, afirmó.

Más adelante, Daddy Yankee aseguró que este es el inicio de una nueva historia y espera que sus seguidores “caminen conmigo en este nuevo comienzo”.

Otros reggaetoneros que son cristianos

Daddy Yankee no es el único que ha dejado los ritmos urbanos para dedicarse a la religión cristiana, ya que otros reggaetoneros han hecho lo mismo.

Farruko

El cantante puertorriqueño Farruko sorprendió a sus seguidores cuando en 2002 se negó a interpretar su tema “pepas”, el cual lo colocó en la cima de las listas de popularidad en 2021.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones. (...) No me siento orgulloso de eso”, afirmó el intérprete durante un concierto en Miami, Florida, donde reprodujo su tema de fondo y no lo cantó en vivo.

Agregó que “todos somos pecadores, lo dice la Biblia” y aunque no se ha retirado del todo, sí dedica mensajes sobre su religión en algunas de sus presentaciones.

Don Omar

Omar Ladrón, conocido como Don Omar, entró a la religión cristiana cuando se casó con la conductora Jackie Guerrido. Aunque antes de entrar a la industria musical fue pastor cristiano.

El General

Uno de los más reconocidos intérpretes del género urbano,el panameño Edgardo Franco, apodado “El General”, quien saltó a la fama por temas como “Muévelo” “Rica y apretadita”.

Sin embargo, tras 17 años de carrera, en 2004 dejó la música para dedicarse a una congregación cristiana. Aseguró en algunas entrevistas a medios religiosos que se volvió “adicto a los aplausos” durante sus conciertos.