Daddy Yankee dice ¡adiós! a la música tras 32 años de carrera

A través de un video publicado en su página web y en su canal oficial de Youtube, Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee anunció su retiro oficial de la música; el video dura poco más de 3 minutos, donde agradece el apoyo que sus fans le han dado a lo largo de su carrera.

“Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta, ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado (…) este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, mencionó Daddy Yankee al inicio de su video de despedida.

Daddy Yankee anuncia su disco y gira de despedida

Dentro de su video de despedida, el exponente de la música urbana, anunció su último disco, el cual lleva como nombre “Legendaddy”, convirtiéndolo en el onceavo disco de su carrera, y el cual estará disponible a partir del próximo jueves 24 de marzo a las 8:00 p.m.

Además anunció que el mismo 24 de marzo junto con el estreno de su último álbum, Daddy Yankee dará a conocer los lugares que visitará en su gira de despedida “ La última vuelta ”, las fechas serán publicadas en su página web.

Daddy Yankee visibilizó el gran problema que existe en Puerto Rico

Durante su video de despedida, publicado en su página web, el mayor exponente de la música urbana dio a conocer el gran problema que existe con el narcotráfico en Puerto Rico, reconociendo que su música sirvió como influencia para que algunos jóvenes decidieran enfocarse al arte y no al tráfico de drogas.

“En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho”, comentó con emoción y nostalgia el cantante.