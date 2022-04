Dafne lleva desaparecida un mes, ocurrió en el Estado de México

Almoloya de Juárez, Estado de México.- Dafne Giselle Garcés Juárez de 21 años se ha sumando a la lista de mujeres desaparecidas. Fue el 26 de marzo cuando la vieron por última vez.

Por cada rincón de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, la ha buscado su madre Sonia. Familiares y amigos han ido a pegar fichas de búsqueda al perímetro del fraccionamiento donde vivía.

Desde hace más de un mes nada sabe de su paradero. La Comisión de Búsqueda de Personas ha apoyado en las labores para encontrarla si tener resultados positivos hasta el momento.

Sonia Juárez, su madre, explicó: “No sé exactamente la hora, salió por última vez la vieron en bodega aurrerá y desde entonces no sabemos su paradero. Ella estuvo conmigo y ella me contaba que le habían ofrecido trabajo y que ella iba a entrar a trabajar para que pudiera hacerse de sus cosas ella quería ya hacerse independiente”.

Hasta ahora lo único que se sabe es que una de sus amigas que presuntamente vivía con ella, abandonó el inmueble un día después de que esta desapareciera.

“A estas alturas ya no sé ni qué pensar, porque es desesperante, el no saber de ella, todo pasa por mi cabeza no sé qué esté pasando, lo que me interesa es encontrarla y lo que venga después primeramente dios yo espero que sean buenas noticias y encontrarla, apoyarla porque yo sé que también esto no va a ser fácil y aquí voy a estar para mi hija”, suplica la madre de Dafne.

Desaparecidos en el Estado de México

De acuerdo con cifras recientes, de enero a marzo de 2022, de las mil 468 carpetas que se levantaron por personas desaparecidas; mil 104 fueron localizadas.

Lamentablemente, Dafne corresponde a las 364 personas que aún buscan en el Estado de México.

¿Qué es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)?

Es una herramienta del Sistema Nacional de Búsqueda, administrada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que organiza y concentra la información sobre Personas Desaparecidas y No Localizadas en todo el país, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación. Permite realizar el reporte por desaparición o no localización de una persona desde cualquier lugar, con independencia de que haya acontecido en otra entidad federativa. Si desea reportar la desaparición o no localización de alguna persona.