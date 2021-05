Dan de alta a enfermera que sobrevivió a accidente en Línea 12

Después de 26 días en estado crítico, fue dada de alta Jazmín Zulema Sixto, enfermera del Hospital Belisario Domínguez, víctima del desplome de la línea 12 del Metro, el pasado 3 de mayo.

La joven ya se encuentra con su familia y al lado de su pareja, Juan Carlos Ortiz, también enfermero; juntos se recuperan en casa tras el accidente. Ambos pasaron varios días en terapia intensiva, coincidentemente, en el mismo hospital donde se desempeñan atendiendo a pacientes Covid. De los dos, ella era la más delicada de salud, pero mostraba signos de recuperación. Juan, fue dado de alta el pasado 12 de mayo.

El destino les puso una prueba muy difícil

Ese lunes por la noche, al salir de su turno como enfermeros, ambos tomaron la línea 12 del metro y se colocaron en el último vagón cuando la estructura colapsó en la estación Los Olivos, así narra el momento que le cambió la vida: “Mi cabeza chocó con el ventanal, cuando pude recobrar la consciencia, mi único objetivo era buscar a Jazmín, ella a lo lejos me escuchaba y me decía. Mi amor aquí estoy, me duele mucho; y yo le dije, no te preocupes, ahí voy por ti”

Juan pensó que no iba a sobrevivir “Yo sí vi pasar literalmente toda mi vida en un segundo, como varios flash, desde que era niño hasta ese momento que se apagaron las luces"; ahora, comenta “Es una bendición poder estar con vida”.

La familia de Jazmín nunca perdió la esperanza

La madre de Jazmín, Sandra Moreno siempre mantuvo la fe de que su hija saliera con vida del hospital, en una entrevista otorgada para Azteca Noticias comentó “Tiene muchas ilusiones, empezaba a formar su hogar y espero que cumpla sus sueños como formar una familia , tener hijos”, comentó la señora Sandra mientras sostenía en su pecho la foto de Jazmín” “es un gran ser humano”, señaló.

Su amor los ayudó a superar la tragedia

Tanto Jazmín como Juan tenían un mes y medio de vivir juntos en Chalco, Estado de México, él había pedido su mano, en entrevista para Azteca Noticias Juan, dijo que tienen planes para ser padres a futuro, comentó que tienen proyectos y sueños en común como tener una casa y prosperar juntos como familia.

Ambos agradecen a los médicos, a sus seres queridos y a todas aquellas personas que se unieron en oración para que pudieran salir con vida de esta tragedia.