VIDEO: Daniel Bisogno reaparece en Ventaneando y habló sobre su salud

El conductor Daniel Bisogno envió un mensaje al programa Ventaneando, de Azteca Uno, y habló por primera vez sobre su estado de salud, tras haber estado hospitalizado varios días debido a una infección pulmonar.

Durante la transmisión de este viernes, Pati Chapoy comentó que había recibido un audio que Daniel Bisogno había enviado desde su casa, donde se encuentra desde la semana pasada que fue dado de alta.

¿Cómo está la salud de Daniel Bisogno?

En el mensaje, el conductor de 54 años de edad indicó que se encontraba en recuperación, tomaba terapia todo el día, pero el avance va bien.

“Todavía no puedo desplazarme porque no puedo subir bien la escalera, fueron muchos días intubado. Ya estoy moviéndome casi al 100 pero todavía me falta un poco”.

Aprovechó el momento para mandar un agradecimiento especial a Pati Chapoy por su apoyo y mencionó que “te apareciste en mi vida como un ángel”.

Al concluir el mensaje, Pati indicó que seguirán en comunicación con su compañero tomando precauciones porque lo “lo más importante es tu recuperación y es lo queremos todos”.

¿Qué le pasó a Daniel Bisognio?

El pasado 9 de febrero, Daniel Bisogno fue ingresado a un hospital en la Ciudad de México. Pati Chapoy estuvo informando constantemente a la audiencia sobre la salud del conductor de TV Azteca.

Bisogno estuvo un mes intubado y en terapia intensiva debido a una infección pulmonar, pero poco a poco se fue reportando mejoría en su salud, hasta que lo pudieron despertar sin ninguna consecuencia grave.

El pasado 8 de marzo, Daniel Bisono fue desintubado, luego de que sus médicos indicaron que sus pulmones ya estaban lo suficientemente estable para respirar por sí mismo.

“Significa que nuestro compañero queridísimo Daniel se está recuperando pronto, no rapidísimo, pero pronto estará fuera del hospital y estaremos con él”, dijo el conductor Pedro Sola el día que Bisogno despertó.