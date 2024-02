Las últimas 5 películas que han ganado un Oscar y dónde verlas

Se acerca una edición más de los Premios Oscar, donde se galardona a lo mejor del cine en el año en diferentes categorías, siendo la de Mejor Película la más esperada por todos. Por ello aquí te dejamos las últimas 5 películas que han ganado el Oscar.

Las últimas 5 películas ganadoras del Oscar

Everything Eveeywhere All At Once 2023

Fue la reina del 2023, al llevarse siete estatuillas, de las 11 nominaciones, entre ellas la de Mejor Película. La cinta tuvo buenas críticas de los expertos, quienes la catalogaron como “una genialidad”.

Una ruptura interdimensional altera la realidad, poniendo en peligro a todo el mundo, por lo que Evelyn, una migrante china en Estados Unidos, deberá salvar a la humanidad.

CODA: Los sonidos del silencio 2022

Otra de las películas ganadoras del Oscar en los últimos años fue CODA, la cual se llevó tres preseas, entre ellas Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor Secundario.

En una familia de sordos, solo una adolescente puede escuchar y tiene el sueño de convertirse en cantante, aunque no recibe el apoyo que desea por parte de su familia; sin embargo su profesor sabe que ella tiene algo especial.

Nomadland 2021

Nomadlan obtuvo seis nominaciones de los cuales ganó tres premios Oscar, a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz.

Una recesión económica provocó que una mujer perdiera todo, lo que la obligó a convertirse en una nómada moderna, viviendo en una caravana.

Parásito 2020

La película surcoreana se convirtió en la favorita de la Academia en el 2019 con cuatro premios. Incluido Mejor Película, Mejor Película Internacional, Mejor Director y Mejor Guión Original.

Todos los integrantes de una familia están desempleados, hasta que uno de los hijos consigue trabajo como profesor en una casa de ricos y poco a poco empieza a darle empleo al resto de su familia en esa casa, hasta que todo se sale de control.

Green Book 2019

Ganadora de tres de las cinco nominaciones en los Premios Oscar por Mejor Película, Mejor Guión Original y Mejor Actor de Reparto.

Un virtuoso pianista negro emprende un viaje para dar una gira de conciertos acompañado de su chofer y un libro verde que tiene los nombres de los pocos lugares a los que pueden entrar los hombres afroamericanos. Ambos deberán enfrentar el racismo.

¿Dónde ver las películas ganadoras del Oscar?

Las últimas 5 películas ganadoras del Oscar están disponibles en diferentes plataformas de streaming, donde podrás verlas si quieres hacer un maratón de fin de semana.

Everything Eveeywhere All At Once Amazon Prime

CODA Amazon Prime

Nomadland Star+

Parásito en HBO Max

Green Book Amazon Prime