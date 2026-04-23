Presos políticos liberados relatan experiencias en el Helicoide, el centro de torturas de Venezuela

El Helicoide, el que fuera un ícono arquitectónicoque llegó a ser exhibido en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, en Estados Unidos, en el año 1961, pasó a ser un símbolo de la modernidad a represnetra la parte más siniestra de Venezuela, ya que hoy en día sigue albergando a diversos presos políticos de la dictadura.

Del sueño arquitectónico del MoMA a sede del SEBIN

Construido en la década de 1950 durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, este centro comercial futurista sobre la colina conocida como roca Tarpeya ahora alberga la sede del SEBIN, la policía política del régimen venezolano. Lo que parecía una promesa de modernidad, pasó a ser una de las cárceles más temidas de América Latina.

Los presos políticos liberados del Helicoide relataron a Azteca Noticias las historias estremecedoras que marcaron su legado como “el mayor centro de torturas de América Latina”, afirma Nicmer Evans, excarcelado del lugar. Carlos Azuaje, quien también pasó por el Centro Penitenciario de Yare, en el estado venezolano de Miranda, lo define como “el centro del terror del miedo”.

Hacinamiento y condiciones inhumanas: ¿cómo viven los presos políticos?

Las denuncias abundan sobre aislamiento prolongado. Carlos Azuaje cuenta: “Estuve cinco meses sin visita, sin comunicación, sin saber qué estaba pasando afuera”.

El hacinamiento alcanza niveles inhumanos: “Estuve 20 días en un cuarto oscuro con 20 personas, de un metro veinte de ancho por dos y medio de largo. Para dormir era imposible. Ni siquiera sentado. Había que dormir parado”, detalla Azuaje.

Ángel Godoy, otro excarcelado, añade: “Estuve incomunicado por 96 días. Vine a saber de mi familia a los 96 días. Mi esposa me llevó una almohada de mi hijo con un olor característico. No pude evitar irme en llanto al tener esa almohada frente a mí".

La promesa incumplida del cierre del Helicoide en Venezuela

Incluso con Delcy Rodríguez al mando, nada cambió. Carlos Azuaje denuncia que la presidenta interina de Venezuela había prometido el cierre del Helicoide, pero adentro siguen personas inocentes encerradas.