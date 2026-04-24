Irán captura dos buques en el Estrecho de Ormuz: El petróleo supera los 100 dólares

Horas después de que el presidente Donald Trump anunciara una extensión del alto al fuego con Irán, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) capturó dos buques comerciales en el Estrecho de Ormuz, alegando “violaciones marítimas”. El incidente, que incluyó disparos contra una tercera embarcación, disparó el precio del crudo Brent por encima de los 100 dólares por barril, mientras Teherán asegura que el cese al fuego “no significa nada” mientras persista el bloqueo naval estadounidense.

Ataques en el Estrecho: Fuego contra buques comerciales

La Marina de la Guardia Revolucionaria confirmó la captura de los buques MSC Francesca (bandera de Panamá) y Epaminondas (bandera de Liberia), los cuales fueron escoltados a puertos iraníes.

Un tercer buque, el portacontenedores Euphoria, reportó daños graves en el puente de mando tras ser atacado a tiros por lanchas rápidas iraníes.

Es la primera vez que Teherán captura embarcaciones desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, marcando un punto de no retorno en la crisis del suministro energético global.

Irán ve la tregua como un truco de Trump

Mahdi Mohammadi, asesor del parlamento iraní, calificó la extensión de la tregua como una “estratagema” para ganar tiempo.

“El cese al fuego de Trump no significa nada. El asedio es igual a un bombardeo y debe recibir una respuesta militar”, sentenció.Irán considera que el bloqueo naval de EE. UU. (que ya ha desviado 28 buques y confiscado un carguero iraní el pasado domingo) es un acto de “piratería” que invalida cualquier compromiso previo.

Negociaciones en riesgo y crisis energética

Mientras el vicepresidente J.D. Vance espera en Washington una señal para viajar a las mesas de paz en Islamabad, Pakistán, la delegación iraní asegura que no hay perspectivas de participar debido a los “mensajes contradictorios” de la Casa Blanca.

El crudo subió un 1.8% inmediatamente tras la noticia. La Agencia Internacional de Energía (AIE) ya califica este conflicto como la “mayor crisis energética de la historia”.

La situación se complica con reportes de violaciones mutuas al cese al fuego entre Israel y Hezbolá, lo que amenaza con descarrilar las conversaciones paralelas en Washington.

La Unión Europea, a través de Kaja Kallas, calificó las acciones en Ormuz como “temerarias” y advirtió que la libertad de navegación es innegociable. Por su parte, el Reino Unido ha convocado a una cumbre militar de emergencia con 30 países para diseñar un plan que permita reabrir el Estrecho por la fuerza si es necesario.