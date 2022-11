Danny Ocean lamenta balacera tras dar concierto en Morelia, Michoacán

La madrugada de este sábado 26 de noviembre se registró una balacera afuera de la Plaza de Toros Monumental de Morelia, Michoacán, donde se había llevado a cabo un concierto del reguetonero venezolano Danny Ocean. El ataque dejó un saldo de una persona muerta y cinco heridos.

La Fiscalía General de Michoacán informó que la persona que murió durante el tiroteo ya fue identificada; se trata de un hombre de 46 años de edad, quien respondía al nombre de Miguel B. y que estaba a bordo de una camioneta Windstar, color guinda, en la que se encontró un arma de fuego.

Mientras que los lesionados son: José Antonio, de 24 años de edad; Delfino A., de 26 años; Simón L., de 34 años; Freddy H., de 43 años; y Eduardo M., de 25 años.

Al respecto, el cantante Danny Ocean lamentó lo sucedido al finalizar su concierto y expresó, a través de su cuenta de Twitter, que este hecho no cambia el amor que siente por México.

“¡No entiendo por qué suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No sé ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincón de México”, dijo el reguetonero.

¿Qué pasó en el concierto de Danny Ocean?

De acuerdo con las autoridades, un grupo armado abrió fuego contra una camioneta localizada en las afueras de la Plaza Monumental de Morelia , Michoacán, luego de que había concluido el concierto de Danny Ocean y los asistentes estaban evacuando el recinto.

En algunos videos que circulan en redes sociales se pueden escuchar las detonaciones en las inmediaciones de la Plaza de Toros.

Tras la balacera , arribaron al lugar elementos de Seguridad Pública Municipal y la Cruz Roja para atender a los lesionados.

Una vez en el sitio, acordonaron la zona y hallaron otro vehículo con impactos de proyectiles, el cual es de la marca Hyundai, color gris; así como una segunda arma de fuego.

Hasta el momento, se desconocer el motivo por el cual inició la balacera, pero ya tienen identificado un presunto involucrado en los hechos.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado informó que ya emprendió las investigaciones correspondientes del caso para esclarecer lo sucedido.