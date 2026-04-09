¿Quién es “Dany ZR”? El guatemalteco que se dijo culpable de la tragedia migrante en Chiapas

Daniel Zavala Ramos, conocido en el mundo del tráfico de personas como "Dany ZR" y de 42 años, se declaró culpable de conspiración para introducir personas a Estados Unidos, poniendo sus vidas en peligro y provocando la muerte de decenas de ellos, especialmente por el trágico accidente en Chiapas que conmocionó a México en el 2021.

"Dany ZR" admitió ser el orquestador de la red de tráfico vinculada al catastrófico accidente de un tráiler el 9 de diciembre de 2021 en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez. Aquel día, el hacinamiento y la negligencia terminaron con la vida de 56 personas migrantes y dejaron heridas a más de 100.

¿Cómo operaba "Dany ZR", el traficante guatemalteco?

De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y autoridades de Guatemala y México, Zavala Ramos no operaba solo. Formaba parte de una estructura que reclutaba migrantes principalmente en Guatemala, cobraba cuotas y organizaba traslados en condiciones inhumanas.



Reclutamiento : Captaban adultos y menores no acompañados en comunidades guatemaltecas.

: Captaban adultos y menores no acompañados en comunidades guatemaltecas. Transporte : Utilizaban microbuses, camiones de ganado y semirremolques para cruzar México.

: Utilizaban microbuses, camiones de ganado y semirremolques para cruzar México. Manipulación: Entregaban a los menores "guiones" con instrucciones de qué decir si eran detenidos por migración.

Guatemalan human smuggler admits to role in 2021 mass casualty event in Chiapas, Mexico#LaredoTx #BorderSecurityhttps://t.co/LZ6Orwh4Rk pic.twitter.com/TkV2JTXRzP — US Attorney SDTX (@USAO_SDTX) April 7, 2026

Así fue la captura de "Dany ZR", el traficante de personas guatemalteco

La captura de Zavala Ramos fue el resultado de una persecución internacional. El traficante fue arrestado en El Boquerón, Guatemala, el 7 de agosto de 2025 y extraditado a los Estados Unidos el 21 de octubre del mismo año para enfrentar los cargos en Laredo.

Apenas hace dos días, Ramos aceptó su culpabilidad ante la justicia estadounidense. La jueza de distrito Marina García Marmolejo dictará la sentencia el próximo 7 de julio, donde "Dany ZR" enfrenta una pena máxima de cadena perpetua y una multa de hasta 250 mil dólares.

La negligencia oficial: El señalamiento de la CNDH

Mientras en Estados Unidos se procesa al traficante, en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha mantenido el foco en la omisión de las autoridades migratorias. A través de la Recomendación 256/2022, la CNDH acreditó que el Instituto Nacional de Migración (INM) falló en sus deberes.

"Se advirtió que el tráiler no fue sometido a revisión migratoria, incurriendo con ello en violación a la Ley de Migración y a las obligaciones que de ella derivan para sus funcionarios", señala el organismo defensor.

La Comisión subrayó que el INM tenía la obligación de realizar acciones de control en el kilómetro 1+300 de la autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Al no revisar el tráiler donde viajaban 160 personas en condiciones irregulares, se vulneraron los derechos a la seguridad jurídica, a la vida e integridad personal y el principio del interés superior de la niñez.

La tragedia de Chiapas sigue siendo un recordatorio de la vulnerabilidad de quienes, huyendo de la pobreza, caen en las manos de sujetos como Zavala Ramos y en las grietas de un sistema de control migratorio deficiente.