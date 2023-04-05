¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 05 de abril

Sigue la mañanera de AMLO de este miércoles 05 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO habla sobre la compra de 13 plantas a Iberdrola

Durante la mañanera de AMLO se habló acerca del convenio por parte del Gobierno de México y la empresa Iberdrola. En ese sentido, destacó "diferencias muy fuertes" pero afirmó que hubo un diálogo para concretar la operación.

"El convenio es algo muy importante para el país en beneficio del pueblo de México, en especial de los consumidores. Porque en esencia lo que se garantiza es que no aumente el precio de la luz", aseveró AMLO.

AMLO habla sobre la salida de Lorenzo Córdova del INE

Tras señalar que es mejor olvidar a Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), criticó que el ahora exdirigente haya regresado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a dar clases.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó a Lorenzo Cordova por regresar a la #UNAM una vez que dejó la presidencia del #INE pic.twitter.com/4j6nsmCGGB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 5, 2023

AMLO rechazó cargos contra expresidente Donald Trump

El presidente AMLO rechazó los cargos contra el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump y aseguró que se trata de una campaña de desprestigio.

