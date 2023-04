“No estoy de acuerdo, yo ya lo padecí": AMLO rechaza cargos contra Donald Trump

Durante la mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este habló acerca de los cargos en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre esto dejó en claro que no está de acuerdo.

“No debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales con propósitos político-electorales, por eso no estoy de acuerdo con lo del expresidente Trump, no estoy de acuerdo, yo ya lo padecí, que no quieran descalificar a nadie”, afirmó AMLO.

En ese sentido, AMLO aseveró que Donald Trump es víctima de una campaña de desprestigio: “Está expuesto a una campaña de desprestigio bajo la máxima que cuando la calumnia no mancha tizna. Me llama la atención”.

AMLO afirmó que él ya lo padeció: “Lo que me hicieron a mí aquí, que me desaforaron porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia, ese era el fondo de todo”.

¿Cuáles son los 34 cargos que se le imputan a Donald Trump?

Fue el pasado 4 de abril cuando se le imputaron casi 40 cargos al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, principalmente están relacionados con el pago a la actriz porno Stormy Daniels. En ese sentido, el también empresario se declaró no culpable de todos los cargos.

El magnate, de 76 años de edad, está acusado de delitos como falsificar registros comerciales de Nueva York para ocultar información perjudicial y actividades ilegales a los votantes estadounidenses antes y después de las elecciones de 2016.

Donald Trump fue notificado de los cargos en su contra, por lo que su defensa intentará desestimar el cargo y así evitar que el exmandatario vaya a juicio; sin embargo, en caso de no lograrlo, el proceso tendría en lugar para el año entrante.

La fiscalía de Manhattan solicitó que el juicio empiece en enero de 2024; sin emabrgo, la defensa legal del empresario pidió que se extendiera hasta la primavera. Cabe recordar que el republicano se mantiene firme con la búsqueda de la presidencia para las elecciones de 2024.