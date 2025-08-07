El actor Dean Cain, célebre por haber dado vida al superhéroe de los cómics Superman en una serie de televisión emitida en la década de 1990 volvió al ojo público no por otra actuación heroica, sino por anunciar que formará parte de las autoridades de Estados Unidos para deportar migrantes.

En una entrevista que brindó a la cadena Fox News, el histrión aseguró que formará parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, por sus siglas en inglés. Este anuncio ocurre un día después de haber publicado un video de reclutamiento a dicha agencia por medio de sus redes sociales.

“De hecho, soy agente del sheriff juramentado y oficial de policía de reserva. No formaba parte del ICE, pero en cuanto publiqué el video de reclutamiento y ustedes pusieron un pequeño anuncio en su programa, se volvió una locura. Así que ya he hablado con algunos funcionarios del ICE y juraré como agente del ICE lo antes posible”, aseveró Dean Cain el 6 de agosto de 2025.

VIDEO: Actor de Superman promociona unirse a ICE

En su perfil de Instagram, el actor compartió un video donde llamó a sus seguidores a unirse a las filas de ICE. “Puedes defender tu patria y obtener grandes beneficios”, menciona en un video publicado el 5 de agosto de 2025.

Cain alegó que “cientos de miles de criminales” entre ellos, pedófilos e integrantes de la Mara Salvatrucha, han sido arrestados desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca para un segundo mandato.

“Si quieren ayudar a salvar a Estados Unidos, ICE está arrestando a los peores de los peores y sacándolos de las calles de Estados Unidos. Yo voté por eso”, sentenció el histrión.

¿Por qué es conocido Dean Cain?

Dean George Tanaka, nombre real del actor Dean Cain, nació el 31 de julio de 1966 en Michigan, Estados Unidos. Es un conocido actor y productor. Su papel más recordado es haber dado vida al superhéroe Superman en la serie de televisión Lois y Clark: las nuevas aventuras de Superman, emitida entre los años 1993 y 1997.

