Donald Trump protagoniza tradicional “Quema del Diablo” en Guatemala; artesanos hacen piñatas del presidente

Una de las fiestas más tradicionales y esperadas en Guatemala es la “Quema del Diablo” y este año, los artesanos eligieron la figura del presidente Donald Trump para que ardiera en el fuego.

Los artesanos de la capital guatemalteca hicieron piñatas de hasta tres metros en las que se representa la imagen del diablo, y en otras más, aparece el mandatario de Estados Unidos.

La “Quema del Diablo” de este año se convirtió también en una protesta política, contra las medidas migratorias que Donald Trump ha realizado desde que comenzó su segundo periodo como presidente.

Un miembro del comité organizador explicó que el mandatario estadounidense fue elegido porque es una figura rodeada de controversia, no solo en su país, sino en todo el mundo.

“El ‘pequeño tirano’ de Estados Unidos, que ha hecho mucho daño a nuestro pueblo latino y, en especial, a nuestros hermanos guatemaltecos”, declaró, en palabras retomadas por Reuters.

Se realiza cada 7 de diciembre|Reuters

¿Qué se hace en la “Quema del Diablo” en Guatemala el 7 de diciembre?

Cada año, el 7 de diciembre, los guatemaltecos se reúnen para observar esta tradición, que consiste en quemar la piñata de algún personaje, junto al diablo, para realizar una purificación antes de Navidad.

“Aquí en Guatemala tenemos la tradición de quemar al diablo cada siete de diciembre. Lo pueden ver aquí, listo para arder. Representa el triunfo del bien sobre el mal y la liberación de todo lo malo”, explicó Aldahir González, uno de los asistentes a la celebración.

Como parte de la “Quema del Diablo”, las familias prenden fuego a objetos afuera de sus casas, con la creencia de que esto ayudará que el demonio salga y se purifique el ambiente. Incluso algunas personas rocían agua bendita en la vivienda.

En el marco de esta tradición, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala, recordó que, en ocasiones, los ciudadanos aprovechan esta actividad para quemar dispositivos electrónicos, llantas, colchones y otros objetos que ya no utilizan, pero esto no es recomendable, ya que esto ocasiona altos niveles de contaminación.

Durante la “Quema del Diablo” también suelen utilizarse fuegos artificiales y en este sentido, las autoridades piden a las personas cuidar a las mascotas, porque pueden tener angustia, temor y comportamientos inesperados ante el ruido.

