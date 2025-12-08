Brutal tiroteo en Michigan deja 2 muertos y 3 heridos; hay un sospechoso detenido

Un tiroteo ocurrido el sábado 6 de diciembre de 2025 en Muskegon, Michigan, Estados Unidos resultó en dos personas muertas y tres heridas, según confirmaron las autoridades locales. El incidente sucedió dentro de una vivienda tras una disputa que derivó en varios disparos.

Las víctimas fatales han sido identificadas como Joshua Foundren, de 25 años, y Cori Watts, de 22 años. Foundren murió en el lugar de los hechos, mientras que Watts perdió la vida más tarde en el hospital debido a las heridas recibidas.

Las autoridades policiales indicaron que, además de Foundren y Watts, tres personas más resultaron heridas. Dos jóvenes, ambos de 25 años, permanecen en estado crítico y un menor de cuatro años recibió atención médica por un roce de bala superficial.

¿Disputa o robo? La investigación policial sobre el motivo del tiroteo en la vivienda

La policía señaló que el tiroteo fue precedido por una disputa dentro del hogar. Los primeros reportes indican que este incidente podría estar relacionado con un robo.

Joshua Foundren y Cori Watts, las víctimas del tiroteo en Michigan

Los amigos de Cori Watts la describen como una persona amable, sociable y desinteresada, que siempre mostró cariño y afecto hacia quienes la rodeaban. Su muerte causó gran conmoción entre familiares y conocidos.

Sospechoso detenido: el avance policial para esclarecer el tiroteo en Muskegon, Michigan

Un sospechoso se encuentra detenido tras este tiroteo, aunque la policía no ha dado a conocer su identidad por el momento. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer con más detalles el suceso.

