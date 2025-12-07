Así es como dos niñas murieron en Colombia por comer frambuesas envenenadas

El 3 de abril de 2025, un repartidor llevó un paquete de frambuesas envenenadas con talio a una residencia en Bogotá, Colombia. Esta entrega fue el punto de partida para una investigación que ha conmocionado a la ciudad. Gracias a una imagen tomada ese día por una cámara de seguridad, revelada recientemente, los investigadores de la Fiscalía local pudieron identificar y rastrear al repartidor, clave para avanzar en el caso.

“Un regalo”: la imagen del repartidor que fue clave en el caso de las frambuesas

El hombre confirmó que recibió el paquete de una amiga de Zulma Caterine Guzmán Castro, la mujer señalada como responsable del envenenamiento.

El repartidor visitó la residencia dos veces; en la primera no aceptaron el pedido, pero en la segunda, a las 7:15 de la noche, entregó el paquete, el cual era un supuesto regalo. Una de las menores que estaba en pijama recibió las frambuesas y las consumió, sin sospechar el peligro que contenían.

Dos días después, el 5 de abril, las niñas comenzaron a mostrar síntomas graves. Una de ellas falleció ese mismo día y la segunda, el 9 de abril. La tercera menor también recibió atención hospitalaria a partir del 6 de abril y sigue luchando por su vida. Un joven que también comió dichas frambuesas presentó síntomas leves.

Doble envenenamiento: la sospechosa buscada por homicidio huyó a Argentina

El informe oficial indica que Zulma Caterine Guzmán Castro era amiga cercana de la familia desde hace 20 años y mantenía una relación sentimental con el padre de la casa. La mujer salió del país rumbo a Argentina poco después de los hechos y está siendo buscada por Interpol por homicidio.

Los investigadores señalan su conocimiento detallado de la rutina familiar y el hecho de que sabía que las frambuesas eran un producto habitual en la casa. Además, analizan si este caso está relacionado con la muerte de la exesposa del padre, ocurrida cuatro años atrás, quien también fue envenenada con talio.

Metal tóxico: ¿qué es el talio y cuáles son los graves efectos de su consumo?

El talio es un metal usado en superconductores. Hace unos años aún era usado como pesticida e insecticida, pero su uso para estos fines fue prohibido en 1972.

Este metal, al ser consumido, puede causar caída del cabello, adormecimiento y dolor en pies y manos, diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, así como problemas cardíacos, de acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos.