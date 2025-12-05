Tensión en Honduras por elección presidencial: Asfura toma ventaja

La elección presidencial en Honduras, celebradas el domingo, continúan sin un ganador oficial, manteniendo a los dos principales candidatos en una contienda muy cerrada. Con un porcentaje del 86.10%, Nasry Asfura, del Partido Nacional, encabeza el conteo con el 40.21% de los votos.

Salvador Nasralla, del Partido Liberal, le sigue de cerca con el 39.46%, una diferencia de poco más de 20 mil votos. El conteo ha avanzado lentamente y sufrió una detención en la divulgación electrónica por supuestas fallas, provocando el reproche de consejeras del Consejo Nacional Electoral por no haber avisado. Asfura recibió el apoyo explícito del presidente de EU, Donald Trump.

Denuncian fraude en elección presidencial

El candidato Salvador Nasralla denunció que el proceso está siendo objeto de fraude. Nasralla aseguró que durante la madrugada "se apagó la pantalla y un algoritmo cambió los datos", invirtiendo su ventaja inicial. También afirmó que fueron ingresadas actas con resultados "inflados" que no corresponden a la realidad.

Ante la gravedad de las acusaciones, una directiva del CNE pidió a los políticos demostrar "madurez" y garantizó la fiabilidad del proceso. El Partido Nacional de Asfura y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) pidieron prudencia y moderación a los actores políticos, advirtiendo que las declaraciones triunfalistas o confusas afectan la paz social.

Nasralla culpa a Trump

La desconfianza del candidato Salvador Nasralla se basa en la historia reciente y la interferencia internacional. Nasralla ha señalado que la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dañó sus oportunidades electorales. Esta tensión histórica se suma a la disputa actual, donde Asfura sí recibió el apoyo de Trump.

La tensión ha escalado en la capital. Los simpatizantes de Nasralla exigieron mayor rapidez en el conteo, y varios comercios en Tegucigalpa han reforzado sus ventanas con madera, una medida que toman ante el riesgo de protestas o disturbios postelectorales, recordando los conflictos de procesos anteriores como en 2013 y 2017.

Trump indulta a expresidente de Honduras acusado de narcotráfico

El mandatario estadounidense "perdonó" al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, el cual fue acusado por delitos relacionados al narcotráfico. Orlando Hernández fue declarado culpable por un juez en los Estados Unidos en 2014 y condenado a pagar una multa de 8 millones de dólares, además de una condena de 45 años.

Las razones del indulto las aclaró el estadounidense, diciendo que fue una "terrible cacería de brujas de Biden" y que el hondureño fue perseguido solo por ser presidente.