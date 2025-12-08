Aquí te tengo tu cariñito: Detienen a dos “ositos cariñositos” por entrar a hotel abandonado en EU

Dos jóvenes fueron detenidos por la policía de Wisconsin, en Estados Unidos, tras entrar a un hotel abandonado. Hasta aquí una noticia completamente normal, pero cambia totalmente cuando los ladrones estaban disfrazados como los personajes de la caricatura de los Care Bears, conocidos en Latinoamérica como los “Ositos Cariñositos”.

Los ositos cariñositos ladrones: detienen a jóvenes disfrazados en un hotel abandonado

El incidente sucedió el viernes 5 de diciembre de 2025 en la comunidad de Wauwatosa, en un edificio de la cadena Radisson, el cual estaba abandonado. Dos jóvenes con pijamas coloridas con el diseño de la caricatura fueron los involucrados en el robo.

La policía local acudió al hotel abandonado, tras recibir un reporte de un grupo de personas que estaba en el interior. Según los videos grabados con las cámaras corporales de los agentes, los oficiales pidieron a los adolescentes que salieran con las manos en alto.

Dos de ellos, vestidos con las coloridas pijamas de Ositos Cariñositos, se entregaron sin resistencia. Durante el operativo, los agentes tuvieron que recorrer varias plantas del hotel para localizar a todos los jóvenes presentes.

Allanamiento: siete adolescentes bajo custodia por entrar a hotel abandonado

Finalmente, siete adolescentes, con edades entre 16 y 19 años, quedaron bajo custodia tras ser encontrados escondidos en distintas habitaciones. Los oficiales destacaron que los jóvenes estaban incurriendo en un delito de allanamiento de propiedad privada. A pesar del aspecto llamativo de los “Ositos Casiñositos” humanos, la policía enfatizó la gravedad de entrar en un edificio cerrado y abandonado sin autorización.

Este tipo de intervenciones busca prevenir que jóvenes se expongan a riesgos en lugares que pueden ser inseguros o estén en proceso de desalojo o cierre. Las autoridades locales continúan investigando el caso y aseguran que mantendrán la vigilancia para evitar futuros incidentes similares.

Los agentes realizaron una inspección minuciosa en todas las plantas y habitaciones del hotel cerrado, asegurándose de que no hubiera más personas dentro.