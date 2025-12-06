VIDEO: Lanzan comida a joyas de la Corona británica en la Torre de Londres; estaban expuestas en una vitrina

El estuche de seguridad que resguarda la Diadema del Estado (la corona Británica), una de las insignias más importantes del acervo de la realeza británica, fue objeto de un acto de protesta este sábado en la fortaleza de la capital inglesa. Cuatro individuos fueron aprehendidos de inmediato por la fuerza policial de la metrópoli tras ser acusados de arrojar una mezcla de postre de fruta y una sustancia cremosa sobre el cristal blindado que protege uno de los principales tesoros históricos del Reino Unido.

Protesta interrumpe la exhibición de la Diadema del Estado en Londres

Este suceso forzó la clausura momentánea del emblemático recinto, reavivando el debate sobre los resguardos en lugares culturales de máxima relevancia.

Según el informe oficial de la autoridad policial, los uniformados acudieron al llamado por notificaciones de presunta afectación a una urna que contenía la Joya del Estado. Esta pieza, elaborada en 1937 para la investidura del rey Jorge VI, ha sido utilizada en actos recientes de la actual monarquía, incluido el ascenso al trono de Carlos III.

El adorno real, un valioso emblema expuesto a diario en la famosa Torre, contiene cerca de tres mil gemas preciosas: 2.868 brillantes, diecisiete zafiros, once esmeraldas, cuatro rubíes y 269 perlas. Su peso total supera el kilogramo.

El grupo 'Take Back Power' reclama cambios en el Gobierno tras arrojar postre sobre la joya real

Un colectivo autodenominado "Take Back Power", que se identifica como una incipiente agrupación de "resistencia ciudadana pacífica", se atribuyó la responsabilidad de la acción. En sus canales digitales, difundieron material gráfico donde se observa a los activistas sacando una bandeja con pastel para esparcirlo sobre el cristal, mientras otro implicado vaciaba un líquido de tono amarillento, identificado como natillas.

Los participantes en la protesta vestían prendas con el lema del grupo, lanzando mensajes como “el sistema de gobierno ha colapsado” y asegurando que se situaban frente a los bienes de la nación para “recuperar la autoridad”.

La policía de la capital británica confirmó que, en coordinación con la seguridad interna y agentes de la policía de la Ciudad de Londres, se procedió a la detención de los cuatro individuos bajo la presunción de haber cometido un delito de daño a la propiedad.

La policía investiga daños a la propiedad y evalúa medidas de seguridad aumentadas tras el incidente

Los sospechosos permanecen en poder de la autoridad mientras se efectúa la indagatoria sobre posibles deterioros estructurales al receptáculo de la joya. Si bien el control del disturbio fue rápido, el desalojo del sitio se hizo necesario para la evaluación técnica y las labores de aseo. La prensa local calificó el acontecimiento como un hecho sin precedentes en una de las atracciones más visitadas de la urbe, destacando la inquietud de los administradores por fortalecer los mecanismos de protección ante sucesos similares.

En su declaración posterior, "Take Back Power" enfatizó que la finalidad del acto era presionar al Gobierno para que establezca una "Cámara del Pueblo", un conducto de participación permanente con potestad para dictar leyes, incluyendo la facultad de "imponer tributos a la riqueza extrema y solucionar" la situación social de la nación, conforme a lo declarado por la agrupación. Aseguraron que la acción obedece a una crisis en la representación popular, reflejada en su consigna: "La democracia se ha derrumbado”.

Las autoridades informaron que la presentación al público del conjunto de joyas continuará inactiva hasta que concluyan las tareas de seguridad y el análisis de la pieza. La policía metropolitana indicó que la indagatoria sigue abierta y no se excluye la adopción de nuevas previsiones para intensificar la vigilancia en el sitio. Los oficiales están examinando el contenido audiovisual difundido por el grupo, así como las declaraciones de quienes presenciaron el hecho.

