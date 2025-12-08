En pleno desfile navideño, asesinan a alcalde en Guatemala

El municipio de Masagua, en Guatemala , vive momentos de conmoción tras el asesinato del alcalde Nelson Marroquín, quien fue atacado a disparos el pasado 6 de noviembre de 2025 mientras participaba en un desfile navideño.

En el evento, donde se repartían regalos a la comunidad, desconocidos aprovecharon la multitud para acercarse y dispararle en al menos tres veces en el rostro, con lo que le causaron heridas que terminaron por arrebatarle la vida.

Las autoridades locales confirmaron que el ataque fue directo y planificado. En estos momentos, la Fiscalía del Puerto de San José está a cargo de la investigación para identificar a los responsables. Para esto, han solicitado las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en el lugar del ataque y sus alrededores, con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

Investigación avanza con cautela por la gravedad del caso

Debido a la delicada situación, la investigación se mantiene bajo reserva parcial. Además, la Policía Nacional Civil reforzó la seguridad en Masagua para evitar posibles ataques adicionales mientras continúa el proceso. Las autoridades trabajan con rapidez, pero evitan revelar detalles que puedan entorpecer la búsqueda de los culpables.

La comunidad despide al alcalde Nelson Marroquín

El funeral del alcalde se llevó a cabo en el edificio edil de Masagua este lunes 8 de diciembre de 2025, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunieron para darle el último adiós. La tristeza y el reclamo de justicia fueron constantes entre los asistentes, quienes lamentan la pérdida de un líder local muy apreciado.

Familiares piden justicia y esclarecimiento del crimen

Fernanda Arriola, esposa de Nelson Marroquín, pidió a las autoridades que se esclarezca el caso del asesinato certero contra su pareja. El caso sigue siendo investigado y se espera que la Fiscalía anuncie avances importantes en los próximos días.

