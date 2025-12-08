¡Urgente! Terremoto de 7.6 de magnitud golpea el norte de Japón; emiten alerta de tsunami

Este 8 de diciembre 2025, se registró un terremoto de 7.6 de magnitud al norte de Japón; autoridades emitieron alerta de tsunami.

Hasta el momento se desconoce si hay daños debido al movimiento telúrico.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el terremoto en Japón ocurrió alrededor de las 11:15 hora local, a 70 kilómetros de la costa del país y a una profundidad de aproximadamente 53 kilómetros.

Información en desarrollo...