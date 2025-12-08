¡Urgente! Terremoto de 7.6 de magnitud golpea el norte de Japón; emiten alerta de tsunami
Un terremoto de 7.6 de magnitud sorprendió al norte de Japón; hasta el momento se desconoce si el movimiento telúrico provocó algunos daños.
Este 8 de diciembre 2025, se registró un terremoto de 7.6 de magnitud al norte de Japón; autoridades emitieron alerta de tsunami.
Hasta el momento se desconoce si hay daños debido al movimiento telúrico.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el terremoto en Japón ocurrió alrededor de las 11:15 hora local, a 70 kilómetros de la costa del país y a una profundidad de aproximadamente 53 kilómetros.
Información en desarrollo...
🇯🇵‼️ | URGENTE — Un terremoto de magnitud 7,6 sacude el norte de Japón y las autoridades emiten alerta de tsunami, según la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA). pic.twitter.com/N0tq1mbQOJ— UHN Plus (@UHN_Plus) December 8, 2025