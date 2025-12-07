Por extorsión, sentencian a prisión a la influencer “La Odiosa” en Perú

Ángela Freites Guedes, conocida en TikTok como la influencer “La Odiosa”, se convirtió rápidamente en una figura popular en las redes sociales en Perú.

Sus videos, donde siempre aparecía con una flor en el cabello y una sonrisa llamativa, alcanzaron miles de seguidores gracias a sus bailes en tendencia. Sin embargo, detrás de esa imagen alegre, la policía descubrió su conexión con una poderosa banda criminal.

Doble vida: influencer “La Odiosa” era extorsionadora de la peligrosa banda “Los Gallegos”

Mientras su perfil en TikTok mostraba alegría y baile, Ángela Freites tenía un lado oscuro. La policía de Lima Este confirmó que ella formaba parte de “Los Gallegos”, una banda criminal dedicada a la extorsión y la trata de personas.

Según las autoridades, Freites fue sentenciada a cuatro años de prisión por su papel como extorsionadora, encargada de seleccionar víctimas en una de las zonas más conflictivas de Santa Anita.

Armas de guerra en el colchón: el impactante hallazgo de una mini Uzi en casa de la influencer

La captura de Ángela llegó luego de una investigación que finalizó con su detención en su propia casa. Las autoridades encontraron en el colchón una pistola, municiones, cargadores y una mini Uzi, un arma de guerra utilizada para intimidar a empresarios y comerciantes en la zona donde operaba la banda. Esta evidencia respalda la gravedad de sus actividades ilegales, las cuales trascendían la simple extorsión.

Extorsión y trata de personas: los graves delitos que enfrentará la odiosa y su cómplice

Junto a Ángela, la policía detuvo a su cómplice, de apodo “Gringo”, también de origen venezolano, quien ya recibió una condena de seis años. La habitación donde fueron capturados también escondía cajas de reparto de mercancías, que servían de fachada para sus delitos.

Los investigadores continúan el caso, pues Ángela podría enfrentar una nueva sentencia por trata de personas, debido a la naturaleza compleja de la organización criminal a la que pertenece.