Arrestan en Japón a actor de “Emily en París” por supuesto tráfico de drogas

El dramaturgo y actor estadounidense Jeremy O. Harris, conocido por su papel de Grégory Elliot Duprée en Emily en París, así como por su obra Slave Play —una de las más nominadas en la historia reciente de los premios Tony—, continúa detenido en Japón luego de que autoridades del país lo acusaran de intentar ingresar MDMA a la isla de Okinawa.

Harris, de 36 años, fue interceptado el 16 de noviembre en el aeropuerto de Naha, donde agentes de aduanas afirmaron haber encontrado 0.78 gramos de cristal con MDMA dentro de su equipaje.

Con base en este hallazgo, se solicitó su arresto inmediato bajo sospecha de violar la Ley de Control de Narcóticos y Psicotrópicos, una de las legislaciones más estrictas del mundo desarrollado.

Autoridades japonesas ya iniciaron el proceso penal contra el actor de "Emily en París"

Según información confirmada por aduanas y dependencias locales, la denuncia formal contra el dramaturgo fue presentada ante la fiscalía regional, lo que activa el proceso para determinar si enfrentará cargos de contrabando y posesión de drogas ilegales.

La policía de Tomigusuku, donde se encuentra recluido, señaló que Harris sigue bajo custodia, aunque no ha revelado si el acusado aceptó o negó los señalamientos. Su equipo legal tampoco ha emitido postura pública.

Harris había llegado a Okinawa por motivos turísticos, tras viajar desde Reino Unido con escala en Taiwán.

Quién es Jeremy O. Harris: una figura influyente en teatro, cine y televisión

Además de Emily en París, Harris ha destacado como guionista y productor en cine y televisión. Participó creativamente en la serie Euphoria, y escribió películas como Zola y The True Beauty of Being Bitten by a Tick. Su arresto se produce pocos meses después del estreno de su obra más reciente, Spirit of the People, en el Williamstown Theatre Festival.

El dramaturgo y actor estadounidense Jeremy O. Harris sigue bajo custodia.|Reuters.

Japón mantiene una de las políticas antidrogas más estrictas en el mundo

Aunque Japón no aplica sentencias extremas como algunos países asiáticos, sí contempla penas severas por tráfico y posesión de estupefacientes, incluso en cantidades mínimas. De ser declarado culpable, Harris podría enfrentar hasta siete años de prisión, de acuerdo con estimaciones citadas por medios internacionales.

, exjugador australiano de rugby, fue detenido en 2021 por presunta posesión de cocaína. En 1980, Paul McCartney fue arrestado en el aeropuerto de Tokio tras ingresar marihuana; el músico fue expulsado del país y vetado durante años.

Este contexto refuerza la gravedad del caso y la posición inflexible de las autoridades japonesas ante cualquier intento de contrabando.