Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA

25 muertos tras trágico incendio en club nocturno en la India

En el estado de Goa, conocido por su atractivo turístico en la India, un incendio en un club nocturno dejó decenas de muertos; las autoridades investigan.

Foto de club nocturno incendiado en el estado de Goa, India, el 6 de noviembre de 2025.
El incendio cobró decenas de vidas. |Reuters.
Notas
Mundo

Escrito por: César Contreras

Compartir nota

Un incendio devastador en un club nocturno del estado de Goa, en la costa occidental de la India, dejó un trágico saldo de al menos 25 personas muertas durante la madrugada de este domingo 7 de diciembre de 2025.

El fuego comenzó poco después de la media noche y se propagó rápidamente, sorprendiendo a los asistentes y provocando una respuesta de emergencia inmediata.

La policía local y los equipos de bomberos llegaron al lugar apenas recibieron el aviso. Según declaró el subcomisionado de policía Alok Kumar, “un incidente desafortunado ocurrió en un restaurante y club en Arpora. A las 12:04 a. m. se recibió información sobre el fuego, y la policía, bomberos y ambulancias acudieron rápidamente al sitio. El incendio ya está controlado y todos los cuerpos han sido recuperados. El total de fallecidos es de 23”.

Al pasar las horas, el saldo fue actualizado a 25 personas muertas. Informes preliminares indican que la mayoría de las víctimas murieron a causa de las quemaduras, mientras que otros fallecieron por la inhalación de humo. Testigos en redes sociales compartieron videos con imágenes de ambulancias, camiones de bomberos y fuerzas policiales en la escena.

Explosión de un cilindro habría provocado el fuego

Las autoridades creen que el incendio se originó tras la explosión de un cilindro dentro del establecimiento. Este accidente generó una bola de fuego que se extendió con rapidez, atrapando a los presentes y dificultando su evacuación.

Por ahora, la investigación oficial buscará confirmar las causas exactas y si el club cumplía con las normas de seguridad contra incendios y regulaciones edilicias.

Goa investiga medidas de seguridad tras tragedia

El jefe del estado de Goa, Pramod Sawant, anunció que ha ordenado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. La revisión examinará posibles negligencias en la aplicación de protocolos de emergencia y las condiciones estructurales del lugar para prevenir futuras tragedias.

InternacionalAccidentes en el mundo

Notas