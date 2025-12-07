25 muertos tras trágico incendio en club nocturno en la India

Un incendio devastador en un club nocturno del estado de Goa, en la costa occidental de la India, dejó un trágico saldo de al menos 25 personas muertas durante la madrugada de este domingo 7 de diciembre de 2025.

El fuego comenzó poco después de la media noche y se propagó rápidamente, sorprendiendo a los asistentes y provocando una respuesta de emergencia inmediata.

La policía local y los equipos de bomberos llegaron al lugar apenas recibieron el aviso. Según declaró el subcomisionado de policía Alok Kumar, “un incidente desafortunado ocurrió en un restaurante y club en Arpora. A las 12:04 a. m. se recibió información sobre el fuego, y la policía, bomberos y ambulancias acudieron rápidamente al sitio. El incendio ya está controlado y todos los cuerpos han sido recuperados. El total de fallecidos es de 23”.

❗️⚠️🇮🇳 - At Least 23 Dead in Nightclub Fire in Goa, India



A massive fire triggered by a gas cylinder explosion ripped through a nightclub in Arpora, Goa, late Friday night, killing at least 23 people and injuring several others. The blaze broke out around midnight, trapping… pic.twitter.com/9bUb2AzlzV — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 7, 2025

Al pasar las horas, el saldo fue actualizado a 25 personas muertas. Informes preliminares indican que la mayoría de las víctimas murieron a causa de las quemaduras, mientras que otros fallecieron por la inhalación de humo. Testigos en redes sociales compartieron videos con imágenes de ambulancias, camiones de bomberos y fuerzas policiales en la escena.

Explosión de un cilindro habría provocado el fuego

Las autoridades creen que el incendio se originó tras la explosión de un cilindro dentro del establecimiento. Este accidente generó una bola de fuego que se extendió con rapidez, atrapando a los presentes y dificultando su evacuación.

Por ahora, la investigación oficial buscará confirmar las causas exactas y si el club cumplía con las normas de seguridad contra incendios y regulaciones edilicias.

TRAGIC



At least 23 dead (4 tourists, 19 staff), 50 hurt; in a blaze at a nightclub in Arpora, North Goa following a cylinder blast late Saturday night.



Club sealed as probe starts. pic.twitter.com/Q1DyYU4SJt — Defence News Of INDIA (@DefenceNewsOfIN) December 7, 2025

Goa investiga medidas de seguridad tras tragedia

El jefe del estado de Goa, Pramod Sawant, anunció que ha ordenado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. La revisión examinará posibles negligencias en la aplicación de protocolos de emergencia y las condiciones estructurales del lugar para prevenir futuras tragedias.

