Reconocen a Trump con el Premio FIFA de la Paz en el Sorteo del Mundial 2026; “hemos salvado millones de vidas”, dice

En la ceremonia del sorteo de grupos rumbo al Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó a Donald Trump el "FIFA Peace Prize" (Premio de la Paz de la FIFA). El reconocimiento se otorgó en el marco de los preparativos para la Copa del Mundo 2026, destacando el papel del mandatario estadounidense en la organización del torneo más grande de la historia.

¿Qué es el Premio de la Paz de la FIFA?

A diferencia del Balón de Oro o el Premio The Best, el FIFA Peace Prize no es un galardón que se entregue anualmente a futbolistas por sus goles. Es una distinción honorífica especial reservada para líderes mundiales o personalidades fuera de la cancha que, a juicio del organismo rector del fútbol, han utilizado el deporte como una herramienta para unir pueblos y fomentar la estabilidad global.

En este caso, el premio reconoce la gestión diplomática detrás de la candidatura "United 2026", que logró poner de acuerdo a tres naciones con agendas complejas (Estados Unidos, México y Canadá) para coorganizar el evento.

Para el presidente Donald Trump, recibir este galardón va mucho más allá de tener un trofeo nuevo en la Oficina Oval. Tiene tres significados políticos clave:



Legitimación Internacional: En un momento de tensiones globales, el premio valida a Trump como una figura de consenso y "pacificador" a través del deporte, una narrativa que su administración busca potenciar.

El Poder del "United 2026": Simboliza el éxito del modelo tripartita. Significa que la FIFA reconoce la capacidad de Estados Unidos (bajo el liderazgo de Trump) para garantizar la seguridad y la infraestructura necesaria para un evento de paz global.

Alianza FIFA-Washington: Confirma la estrecha relación entre Gianni Infantino y la Casa Blanca. Para la FIFA, tener al presidente de la potencia mundial de su lado es vital para el éxito comercial del torneo; para Trump.

Después de la entrega del premio, tanto Donald Trump, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, subieron al escenario para comenzar a sacar las esferas del sorteo.