Esposa del candidato Mejía arremete contra Mario Delgado tras debate en Coahuila: “Vergüenza de Morena”

Durante la tarde de este lunes 1 de mayo se llevó a cabo el segundo y último debate entre los candidatos a la gubernatura de Coahuila, quienes tras más de una hora de conversación sobre sus propuestas, dejaron un momento sumamente tenso entre simpatizantes del Partido del Trabajo (PT) y Mario Delgado, dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En particular, el momento fue protagonizado por Marlenne Cañas, la esposa del candidato Ricardo Mejía Berdeja, quien fue grabada mientras increpaba contra el líder del partido guinda, a quien entre gritos calificó como "una vergüenza" para su partido, pues la discusión se habría dado en torno al apoyo del PT hacia Morena y, en especial, al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Eres una vergüenza. La vergüenza de Morena es Mario Delgado" se le escuchó decir a Cañas mientras se encaminaba afuera del recinto, al tiempo en el que se escucharon más gritos contra su contra, como "Fuera, lárgate" y "Coahuila no te quiere", gritos que se sumaron a otra discusión grabada y difundida a través de redes sociales en donde le reclaman de frente ser un "traidor".

Afiliados al PT increpan contra Mario Delgado tras debate en Coahuila

Marlenne Cañas no fue la única que arremetió contra Mario Delgado, quien ya había sido señalado en el pasado por su labor en el proceso de elección de candidato para Morena. Fernando Rodríguez González, operador político del PT y candidato a una diputación, también se sumó a la discusión y arremetió contra el morenista.

"Eres un vividor" aseguró Rodríguez González en otro video difundido minutos más tarde. "Jamás hemos traicionado al presidente. El PT siempre ha apoyado a Andrés Manuel, ¡eres un traidor!", arremetió el operador político, para después sentenciar con la clara diferencia de que el Partido del Trabajo apoya al presidente, pero no a Mario Delgado.

Te burlas de la gente, te burlas de los coahuilenses que confían en el proyecto del presidente. Estamos con Andrés Manuel pero contigo no

¿Qué se dijo en el segundo debate de Coahuila?

Fuerza Informativa Azteca llevó la cobertura del primer y segundo debate entre los candidatos a la gubernatura de Coahuila. A través de este enlace puedes ver el minuto a minuto de lo mencionado este lunes 1 de mayo, en donde destacó la propuesta de revocación de mandato por el propio Mejía; la promesa de Peso Pluma si gana el morenista Armando Guadiana, y la mención del "Cártel de Cristal" en Coahuila.

