Justicia para Cecilia Monzón: declaran culpable a Javier Zavala por feminicidio

Después de una espera de tres años y un juicio oral que se prolongó por ocho meses, la justicia poblana finalmente dictó una resolución. El Tribunal de Enjuiciamiento determinó que Javier Zavala es responsable de haber planeado el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón .

Este fallo no solo alcanza al político poblano, sino también a Silvestre "N" y Jair "N", este último sobrino de Zavala.

Ambos fueron señalados como los autores materiales que ejecutaron el ataque directo contra la activista, cerrando así el círculo de responsabilidades en este caso que conmocionó a todo el estado.

El trágico ataque a Cecilia Monzón

El feminicidio de Cecilia Monzón ocurrió el 21 de mayo de 2022. Aquel día, la abogada circulaba en su vehículo por las calles de San Pedro Cholula cuando fue interceptada por dos hombres a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, los atacantes dispararon contra ella, arrebatándole la vida de forma inmediata.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla revelaron que el ataque no fue un hecho aislado, sino una operación planeada con extrema frialdad. El uso de la motocicleta permitió a los sicarios huir rápidamente, pero las cámaras de seguridad y el rastreo de comunicaciones fueron piezas clave para dar con los responsables.

López Zavala: El autor intelectual tras el feminicidio

La fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraron que Javier Zavala fue quien ordenó y coordinó el asesinato. Los registros de llamadas, testimonios y la logística utilizada para conseguir el arma y el vehículo fueron suficientes para que el Tribunal acreditara su culpabilidad.

El móvil del crimen, según las indagatorias, estuvo ligado a las disputas legales que Cecilia mantenía con el político, especialmente en temas de pensión alimenticia para el hijo que tenían en común. En lugar de enfrentar la ley, el hoy culpable decidió orquestar un plan para silenciar a la defensora de los derechos de las mujeres.

La lucha incansable de la familia de Cecilia Monzón

Durante casi mil días, la familia de Cecilia, encabezada por su hermana Helena Monzón , ha enfrentado un proceso lleno de obstáculos y posposiciones. Sin embargo, su presencia constante en los tribunales y la presión mediática evitaron que el caso quedara en el olvido o que las influencias políticas de López Zavala pesaran más que la justicia.

Para la familia, este fallo condenatorio es solo el primer paso. Ahora, el proceso entra en la etapa de individualización de la pena, donde se espera que el Tribunal aplique la sanción máxima por el delito de feminicidio, enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley.

El legado de la "Ley Monzón"

El caso de Cecilia no solo termina en una sentencia. Su tragedia impulsó en Puebla y otros estados la creación de la llamada "Ley Monzón" , la cual suspende la patria potestad a los padres que son vinculados a proceso o sentenciados por el feminicidio de las madres de sus hijos.

Con este fallo, el nombre de Cecilia Monzón se convierte en un símbolo de resistencia. Aunque ella ya no está, su voz sigue resonando en las leyes que hoy protegen a los hijos de víctimas de violencia de género y en una sentencia que, finalmente, pone tras las rejas a quienes intentaron apagar su lucha.