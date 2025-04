De Castro a AMLO y Sheinbaum: La censura disfrazada de libertad en Latinoamérica

Son maestros del disfraz: se visten de demócratas y hablan de libertades como el tesoro más sagrado, pero en la práctica silencian voces críticas y censuran a la prensa.

Desde Fidel y Raúl Castro en Cuba, pasando por Hugo Chávez en Venezuela, hasta Daniel Ortega en Nicaragua y los líderes mexicanos Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum, todos proclaman defender la libertad de expresión mientras implementan mecanismos de control y desinformación.

La hipocresía de los “defensores” de la libertad de expresión en Latinoamérica

Los autoproclamados paladines de la libertad de expresión en América Latina han demostrado ser, en muchos casos, los primeros en restringirla. Fidel Castro, dictador de Cuba, afirmaba:

“Lo primero que hacen los dictadores es acabar con la libertad de prensa, es establecer la censura. No hay dudas de que la libertad de prensa es el primer enemigo de las dictaduras”; sin embargo, su régimen fue sinónimo de censura. Su hermano Raúl Castro, heredero del poder, mantuvo la retórica: “Hay que luchar para que haya libertad de expresión, porque a veces somos nosotros los culpables, porque no decimos lo que pensamos”.

De Chávez a Ortega: La brecha entre el discurso y la realidad de la prensa

El dictador venezolano Hugo Chávez proclamaba su amor por la prensa y la comunicación: “Me encanta la prensa. Me encanta la comunicación social. Me encanta la libertad de expresión y navego en ella”. Mientras tanto, en Nicaragua, Daniel Ortega asegura que: “Aquí hay libertad de expresión… aquí cualquiera dice lo que quiere en las redes, en sus páginas… cualquier barbaridad”. No obstante, Ortega continúa silenciando periodistas y disidentes.

El dilema de la libertad de expresión en México: ¿Dónde están los límites?

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresidente de México, sostuvo:“Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, que la prensa se regule con la prensa. Que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura. Prohibido prohibir”. Por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata y ahora presidenta, afirmó: “Censúrenme a este… No, no, no… además te voy a decir una cosa… están los medios y están las redes y las redes son imposibles de controlar… quien ha querido regular al final acaba controlando a una ciudadanía”.

No es casualidad que la palabra “censura” comience con “C” y termine con “A”. Estos líderes, que se presentan como defensores de la libertad, mantienen un ciclo donde la censura sigue siendo una realidad oculta tras discursos de libertad.