¡Dejar a un niño solo en un automóvil podría llevarte a prisión! Aprueban penas de hasta 5 años

Dejar a niños menores de siete años sin supervisión dentro de autos podría convertirse en un delito castigado con hasta cinco años de cárcel en Nuevo León. El Congreso estatal aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal para sancionar a quienes expongan a niñas, niños o personas vulnerables a condiciones peligrosas dentro de un vehículo .

La modificación contempla tres niveles de castigo, que dependerán de las consecuencias que enfrente la persona abandonada: desde situaciones en las que no existan lesiones hasta aquellas en las que su vida resulte comprometida; además, la medida también protege a quienes, por su condición, no puedan comprender el peligro o defenderse por sí mismos.

¿Cuántos años de cárcel puedes recibir por dejar a un niño solo en un automóvil?

La reforma incorpora esta conducta al delito de abandono de personas y establece sanciones diferenciadas según el daño o peligro ocasionado; estas son las penas aprobadas por los legisladores:



De un mes a tres años de prisión: cuando el abandono no provoque lesiones.

De tres meses a cuatro años de prisión: cuando la situación ponga en peligro la vida de la víctima.

De cinco meses a cinco años de prisión: cuando se ocasionen lesiones que pongan en riesgo la vida de la persona.

De esta manera, la sanción no será la misma en todos los casos, pues dependerá de las circunstancias y consecuencias que se acrediten.

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La reforma también protege a personas vulnerables dentro de vehículos

La modificación al Código Penal de Nuevo León no se limita a niñas y niños menores de siete años; también incluye a personas que no tengan capacidad para comprender el significado de permanecer solas dentro de un automóvil o que no puedan resistir esa situación.

El delito contempla dejar a estas personas sin supervisión adulta cuando existan condiciones peligrosas relacionadas con la temperatura, la falta de ventilación, el hacinamiento o el aislamiento.

¿Por qué es peligroso dejar a un niño encerrado en un automóvil?

Uno de los riesgos que motivaron la propuesta es el aumento de temperatura dentro de los vehículos, que puede ocurrir en pocos minutos, incluso cuando las ventanas permanecen parcialmente abiertas.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña Villagómez, promovió la reforma ante los peligros que enfrentan principalmente los menores cuando permanecen sin vigilancia en estas condiciones.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública y recibió el respaldo unánime del Congreso estatal.