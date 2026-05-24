¡No tenían con quién dejarlo! Dejan a niño encerrado en un auto en Guadalupe, Nuevo León

Un niño de 5 años fue rescatado por policías, luego de que lo encontraran encerrado y totalmente solo dentro de un auto en el estacionamiento de una plaza comercial de Guadalupe, Nuevo León.

Por fortuna, el pequeño no sufrió ninguna herida y la historia no acabó en tragedia, como lo ocurrido hace semanas en Mexicali, Baja California, donde un pequeño de 2 años murió por un golpe de calor al pasar más de 12 horas encerrado en una camioneta.

Padres dejan encerrado a niño dentro de un auto en Guadalupe, Nuevo León

La tarde del viernes, elementos de seguridad recibieron el reporte de un menor encerrado dentro de un carro en el estacionamiento de Plaza Arcadia, ubicada sobre la avenida Eloy Cavazos y Camino Real, en la colonia Camino Real.

Al llegar al sitio, confirmaron que el pequeño de 5 años permanecía solo dentro de un Kia Óptima color negro, además de que personal de seguridad privada de la plaza ya vigilaba la unidad mientras esperaban la llegada de los oficiales.

El niño llevaba cerca de dos horas dentro del vehículo, situación que encendió las alertas debido a los riesgos que implica dejar a una persona dentro del auto, más en horas donde el sol está en su punto más alto.

¿Por qué abandonaron al niño de 5 años en Nuevo León?

Minutos después aparecieron los padres del menor, identificados como Héctor Hugo, de 38 años, y Saira Nayeli, de 37.

Según relataron a los policías, dejaron al niño dentro del automóvil porque no encontraron a alguien que pudiera cuidarlo mientras acudían a trabajar, por lo que su única opción fue dejarlo ahí.

Sin embargo, esto no evitó que ambos fueran detenidos por las autoridades municipales, quienes consideraron que el menor permanecía en una situación de riesgo.

Tras la intervención policiaca, la pareja fue puesta a disposición del Ministerio Público para ser investigada por el presunto delito de abandono de persona.

Niño quedó bajo resguardo del DIF en Nuevo León

Después del rescate, el pequeño fue trasladado por elementos especializados al DIF Monarcas, donde quedó bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál será la situación legal de los padres ni cuánto tiempo permanecerá el menor bajo protección del DIF.

Pero aunque se haya tratado de poco tiempo, no podemos olvidar peligro que implica dejar a un niño encerrado dentro de un automóvil por varias horas, y es que este caso no es aislado, ya que en Morelia, Michoacán también se reportó a un niño encerrado, luego de que su mamá fuera a comprar unos boletos para ver a Marco Antonio Solís.

