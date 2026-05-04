¿Qué le pasó a Vicente? Muere niño en Mexicali tras quedar 12 horas encerrado en un auto

Baja California vive momentos de indignación con el caso del niño Vicente, un pequeño de 3 años que habría sido encerrado por más de 12 horas en un auto desde el pasado viernes 1 de mayo, en el municipio de Mexicali.

Por las altas temperaturas al interior del automóvil, el menor no logró sobrevivir, y no fue hasta el mediodía del sábado 2 de mayo que se encontró su cuerpo.

¿Cómo murió el niño en Mexicali, Baja California?

De acuerdo con información del Servicio Médico Forense (Semefo), el pequeño Vicente murió a causa de un golpe de calor. Así lo confirmó el director, César González Vaca, quien detalló que Vicente también presentó quemaduras de tercer grado en brazos y antebrazos, provocadas por la exposición a altas temperaturas.

El cuerpo del niño ingresó al Semefo el 2 de mayo alrededor de las 18:00 horas, donde el Ministerio Público realizó la necropsia correspondiente para determinar las causas de muerte e iniciar con la investigación.

Según los primeros reportes, el menor habría muerto entre las 9:00 y 10:00 de la mañana de ese mismo día. El reporte forense también detalló que no presentaba huellas de violencia y tenía un buen peso, de acuerdo a su talla.

¿Cuánto tiempo estuvo el niño dentro del vehículo?

Las investigaciones señalan que Vicente permaneció dentro del automóvil aproximadamente 12 horas, donde fue dejado en su sillita dentro del vehículo.

Aunque durante la madrugada las temperaturas eran relativamente más bajas, especialistas advierten que el verdadero riesgo ocurrió conforme avanzó el día.

Con temperaturas exteriores de entre 25 y 35 grados, el interior de un automóvil puede superar fácilmente los 45 grados en poco tiempo, lo que genera un ambiente extremadamente peligroso, sobre todo para un niño de 3 años.

¿Y dónde estaban los padres de Vicente?

En redes sociales se dio a conocer que la madre tenía la custodia del niño en ese momento, mientras se llevaba a cabo un proceso legal familiar.

El padre del menor compartió que Vicente fue olvidado por su madre, luego de que esta se encontrara bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Ante la indignación que ha provocado el caso, habitantes piden que se abra una investigación por omisión de cuidados, ya que el menor estuvo expuesto a temperaturas sofocantes, y no hay “error” que pueda justificar lo sucedido.

