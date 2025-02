Delincuentes con acento colombiano cometen asalto en restaurante de León, Guanajuato

En León, Guanajuato, durante el pasado fin de semana, clientes que asistieron a un restaurante en la zona norte de la localidad fueron víctimas de un violento asalto por parte de unos presuntos delincuentes colombianos.

Se registra asalto en interior de restaurante al norte de León, Guanajuato

En imágenes captadas por una cámara de seguridad, y que posteriormente fueron divulgadas en redes sociales, quedó registrado el momento en el que los presuntos ladrones, aparentemente de acento colombiano, arriban hasta la mesa de las víctimas y, en cuestión de segundos, roban las pertenencias de los comensales.

“Se quedaban volteando a ver mucho para acá, pero como estaban jóvenes, pues pensé que a lo mejor les gustó mi hija, verdad, pues tiene 19 años. Igual y se le están quedando viendo a ella.

“Hasta mi tío volteó y les dijo que si eran futbolistas, parecían así como los futbolistas colombianos, y tenían acento”, señaló Manuel, víctima del robo.

Posteriormente, al notar a los sujetos aparentemente nerviosos, regresaron otras personas; comenzando el forcejeo y el robo.

“Al poquito tiempo de que se fueron llegan el del casco y de los lentes. Señala a mi papá el de lentes, y el de casco se le acerca. Yo, como que dije, '¿por qué se le estará acercando?’, llega y le agarra la mano mi papá", explicó Valentina, quien, al ver el forcejeo, intentó alejar a los presuntos delincuentes.

“Llega el del casco blanco, me quiere quitar el reloj y trae la pistola, entonces yo le agarro la mano, mi hija se levanta y le da un golpe. De repente enfrente hay otro, el que te digo de la gorra con lentes, él corta cartucho y apunta a mi hija, y en ese momento ya dije: ‘No, sabes qué, ten ya llévatelo’ y se lo di”, agregó Manuel.

“Yo no había visto al del arma, yo por eso, pues le pegué, y no me había fijado que había otra persona con un arma, hasta que volteé y ya lo vi apuntándome”, puntualizó Valentina.

Las víctimas, afortunadamente, están bien, y ya interpusieron la denuncia correspondiente.

