Biólogo revela por qué te pican los mosquitos y no tiene nada que ver con la “sangre dulce”

El entomólogo y biólogo, Rubén Bueno, desmintió el popular mito de que la "sangre dulce" es la que atrae a los mosquitos, en realidad, estos insectos se sienten atraídos por compuestos químicos específicos que emite el cuerpo humano, una aclaración de vital importancia en el contexto de aumento de enfermedades transmitidas por estos especímenes, entre las que más destacan el dengue o la fiebre del Nilo.

Su proliferación está potenciada por el cambio climático y la globalización, situación que afecta a la población en general en temporadas de calor, ya que incluso viajan al interior del coche, según difundió el especialista. Por ello, para reducir riesgos, lo primordial es eliminar cualquier acumulación de agua estancada en casa.

🔍 Revisa este verano el interior de tu coche, porque es la principal vía que utiliza el #MosquitoTigre para viajar de un sitio a otro 🚗🦟 #AedesAlbopictus #Vectores #Arbovirosis #Prevención pic.twitter.com/cdsK9IAmwN — Rubén Bueno (@rubueno10) July 26, 2026

¿Cuáles son los compuestos químicos que atraen a los mosquitos?

De acuerdo con una entrevista que el experto le dio a un medio español, la mezcla exacta de ciertos componentes genera una "huella química" y se basa en:



Dióxido de carbono

Ácido láctico

Octenol (1-octen-3-ol)

Ácido úrico y Amoníaco

Ácidos carboxílicos (ácido butírico, isovalérico, etc.)

Estos compuestos químicos emanan de la piel humana cobrando urgencia durante la temporada de verano y época de lluvias, afectando principalmente hogares, espacios públicos y zonas endémicas tropicales.

¿Qué hacer para evitar la reproducción de los mosquitos?

La reproducción del mosquito ocurre en pequeños cuerpos de agua, por ello se debe vaciar, tapar o voltear objetos en patios y terrazas, tales como:



Platos debajo de las macetas

Bebederos de animales domésticos (cambiar el agua diariamente)

Tapones de botellas o cualquier recipiente cóncavo a la intemperie

Otras medidas de autoprotección son utilizar repelentes de uso personal.

¿Cómo diferenciar la picadura de mosquito de la de chinche?

Chinches de cama: Pican de noche, son silenciosas y suelen dejar varias ronchas juntas; generan una reacción alérgica intensa al despertar

Pican de noche, son silenciosas y suelen dejar varias ronchas juntas; generan una reacción alérgica intensa al despertar Mosquito común: Suele picar de noche en interiores, dejando una roncha más aislada que genera hinchazón y picor inmediato

Suele picar de noche en interiores, dejando una roncha más aislada que genera hinchazón y picor inmediato Mosquito tigre: Ataca principalmente de día y en espacios al aire libre

¿Cuándo acudir al médico por una picadura de mosquito?

Las picaduras normales se curan lavando con agua y jabón, aplicando pomada de farmacia y evitando el rascado continuo para no causar infecciones secundarias. Sin embargo, se requiere asistencia médica urgente si hay:

