Desabasto de medicamentos en Oaxaca: trabajadores denuncian falta de insumos y certeza laboral

El desabasto de medicamentos en Oaxaca continúa afectando a hospitales públicos del estado, lo que obligó a trabajadores del Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” a realizar una marcha en la capital oaxaqueña.

Esto con el propósito de exigir a las autoridades estatales el suministro de medicamentos, insumos básicos y mejores condiciones laborales ante la transición al sistema IMSS-Bienestar.

El grupo partió de la Fuente de las Ocho Regiones con rumbo al centro histórico de la capital oaxaqueña.

Durante el recorrido, el personal de salud denunció que desde hace varios meses el hospital enfrenta una grave escasez de medicamentos, material de curación y herramientas básicas para la atención de pacientes.

Los trabajadores señalaron que, pese a la falta de insumos, continúan laborando para no suspender la atención médica, incluso aportando recursos propios para poder desempeñar sus funciones.

“Estamos en espera que todavía nos lleguen medicamentos... seguimos trabajando incluso con material que nuestros propios compañeros traen, como es el jabón y las sanitas”, expresó Patricia Méndez, empleada del Hospital Civil.

Falta de certeza laboral en el IMSS-Bienestar Oaxaca

Además del desabasto, otra de las principales preocupaciones del personal es la falta de certeza laboral para más de 500 trabajadores, quienes serán transferidos al esquema IMSS-Bienestar en las próximas semanas.

De acuerdo con los manifestantes, la implementación del IMSS-Bienestar ha generado incertidumbre en distintas entidades del país y, en el caso de Oaxaca, ha provocado afectaciones económicas y laborales durante el proceso de transición.

“Queremos exhibir que el IMSS-Bienestar no está funcionando. El año pasado el personal de base fue transferido y durante esta transición hemos tenido muchos problemas económicos”, denunció Méndez.

Los trabajadores advirtieron que temen perder derechos laborales adquiridos, como prestaciones, salarios integrados y estabilidad en el empleo, situación que consideran un retroceso para el sector salud.

¿Qué han dicho las autoridades?

Hasta el momento, las autoridades del Hospital Civil Aurelio Valdivieso no han fijado una postura oficial respecto a las demandas del personal ni han informado sobre una fecha concreta para el restablecimiento del abasto de medicamentos.

La protesta ocurre a unas semanas de que se concrete la transferencia total del sector salud de Oaxaca al IMSS-Bienestar, un proceso que, según los trabajadores, se ha llevado a cabo sin una planeación adecuada ni garantías suficientes para el personal médico, administrativo y de enfermería.

