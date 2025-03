Mientras Dormía: Denuncian venta ilegal de gasolina; Pemex y Bomberos intervienen en CDMX

En la Ciudad de México, durante la noche del domingo 30 de marzo y la madrugada de hoy, lunes 31 de marzo del 2025, ‘Mientras Usted Dormía’, una alerta en la colonia Peralvillo de la CDMX por una presunta venta ilegal de gasolina provocó un operativo comandado por Pemex, Soldados de la Defensa Nacional, Bomberos y Protección Civil; pero, tras descubrir el combustible, ¿Qué fue lo que determinaron las autoridades?

Reportan venta ilegal de gasolina en la colonia Peralvillo de la CDMX; autoridades en alerta

Vecinos de la colonia Peralvillo de la Ciudad de México realizaron una denuncia anónima de un supuesto punto de venta clandestina de hidrocarburo, por lo que tras la llamada al número de emergencia ‘911', se implementó un fuerte operativo en la zona.

Personal de Petróleos Mexicanos y Bomberos capitalinos llegaron a la calle Florencio Constantino para revisar una camioneta donde supuestamente guardaban el combustible.

“Las sirenas, y sobre todo, que se paró aquí tan cerca y fue lo que me hizo salir; dije algo pasó aquí", detalló Eduardo Yarza, uno de los vecinos que presenció la intervención de las autoridades en las cercanías de su domicilio.

Al no traer orden de cateo, esperaron a los dueños de la unidad, mientras que soldados de la Defensa Nacional resguardaron el perímetro.

Minutos más tarde llegaron los dueños de la unidad vehicular y, al abrir el vehículo de carga, encontraron cuatro bidones llenos de gasolina y cinco vacíos.

La explicación del propietario es que los usan para rellenar otras camionetas que son de su propiedad.

“No que yo sepa. Tengo muchos años viviendo aquí y no me he enterado de nada”, agregó el señor Eduardo Yarza.

¿Cuáles fueron los resultados de este operativo en la colonia Peralvillo? Personal de Protección Civil, en coordinación con el equipo de bomberos, revisaron los contenedores y determinaron que el combustible es de uso particular, que está bien almacenado y que no representa ningún riesgo para los habitantes de la zona.

Todo esto ocurrió durante esta noche y madrugada Mientras Usted Dormía

