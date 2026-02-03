La derecha arrasa en América Latina: por qué crece y qué significa para la región

La derecha política en América Latina se encuentra en un momento de notable expansión, con varios países eligiendo líderes conservadores o de centro-derecha en los últimos años; esta tendencia ya captó la atención internacional, pues representa un giro significativo en el mapa político de la región, impulsado por preocupaciones acerca de la economía, la seguridad y la gestión pública.

Cabe decir que este crecimiento de gobiernos de derecha, también llamado la “ola azul” o “derechización” del continente, se ve reflejado en diversas naciones que han cambiado de rumbo ideológico después de décadas de dominio de fuerzas progresistas o del centro.

¿Qué países latinoamericanos tienen gobiernos de derecha?

Conforme a análisis políticos recientes, al menos diez países de América Latina tienen gobiernos de derecha o conservadores al inicio de 2026, una cifra que marca una presencia importante de esta corriente política en la región.

Todo comenzó en 2019 en El Salvador, cuando Nayib Bukele relevó en el cargo al izquierdista Salvador Sánchez Serén, quien tiene una orden de arresto por malversación de fondos.

En Argentina, con el presidente Javier Milei , un líder libertario que promueve reformas económicas profundas. En Bolivia, en donde Rodrigo Paz Pereira ganó la presidencia en 2025, poniendo fin a más de dos décadas de mandato socialista.

América Latina se mueve a la derecha...



Este fin de semana, Costa Rica eligió a Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, como su próxima presidenta.



Será la segunda mujer en la historia en ocupar el cargo y se le identifica con líderes como Trump y Bukele.



En Chile, donde el conservador José Antonio Kast fue electo y asumirá el cargo en marzo de este 2026, consolidando el avance de la derecha en un país tradicionalmente dividido.

En Costa Rica, Laura Fernández ganó la presidencia sin segunda vuelta y consolidará el giro político del país centroamericano. En Honduras: Nasry Asfura, un conservador respaldado por sectores empresariales y sociales, asumió la presidencia tras una elección cerrada.

Además, países como Ecuador, Panamá y República Dominicana también cuentan con líderes o administraciones de derecha o centro-derecha. Este patrón no solo muestra variedad en voto, sino que sugiere un cambio regional en la preferencia política de los electores.

¿Por qué crece la derecha en la América Latina?

Expertos atribuyen este avance a diversos factores como preocupaciones por la seguridad pública y el crimen, que líderes conservadores han abordado con propuestas más duras; también se debe en gran medida al descontento con la economía, incluida la inflación y el desempleo en países gobernados por la “ izquierda ”; además de la percepción de ineficiencia de gobiernos progresistas en temas de desarrollo y orden público.

Es cada vez mayor la influencia de modelos políticos externos y alineamientos geopolíticos que impulsan agendas conservadoras; además, esta tendencia ha sido destacada por analistas como una respuesta a la “ola progresista” que caracterizó gran parte de la década anterior, mostrando una alternancia en la preferencia electoral de los ciudadanos de América Latina.

¿Qué podría venir en las elecciones 2026 en América?

Con elecciones contempladas para este año en países como Brasil y Colombia, la dirección futura de la política latinoamericana sigue siendo incierta; algunos analistas plantean que el avance de gobiernos de derecha podría consolidarse si estas tendencias se mantienen, mientras que otros advierten acerca de riesgos de polarización política y desafíos sociales; ¿crees que este giro hacia la derecha traerá estabilidad económica y social en Latinoamérica o aumentará las tensiones políticas?