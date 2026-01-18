¿A dónde fueron? Avión de Indonesia Air Transport desaparece del radar con 11 personas a bordo

Un avión de Indonesia Air Transport con 11 personas a bordo desapareció este sábado mientras realizaba un vuelo doméstico entre Yogyakarta y Makassar, en Indonesia, según autoridades locales.

La aeronave perdió contacto con el control de tráfico aéreo y desde entonces equipos de búsqueda y rescate siguen en labores para encontrar restos y sobrevivientes.

Las autoridades han desplegado helicópteros, drones y equipos en tierra, mientras las difíciles condiciones del terreno y el clima complican las operaciones de búsqueda.

Avión desaparece durante vuelo doméstico en Indonesia

Un avión turbohélice ATR 42-500 operado por Indonesia Air Transport desapareció de los radares este sábado mientras sobrevolaba el centro-este de Indonesia en un vuelo programado desde Yogyakarta hacia Makassar, en la isla de Sulawesi.

IDA Indonesia ATR-42 de Yogyakarta a Makassar (Indonesia) hoy sábado 17, cerca de Makassar desapareció del radar y se perdió el contacto.

La aeronave fue encontrada posteriormente en la cima del monte Bulu Saraung. pic.twitter.com/TiBwVb3e7Y — Feliz Vuelo, online en: @esVivetuvida (@FelizVuelo) January 17, 2026

El último contacto con el control de tráfico aéreo se produjo alrededor de la 1:17 p.m. hora local, cuando la aeronave se aproximaba a su destino y se encontraba en una zona montañosa del distrito de Maros, según la agencia nacional de búsqueda y rescate de Indonesia.

Personas a bordo y misión del vuelo

La aeronave transportaba 11 personas, entre ellas ocho tripulantes y tres pasajeros, todos vinculados a un vuelo de patrulla aérea para supervisar actividades relacionadas con recursos marítimos y pesqueros, informaron autoridades locales.

El avión había despegado de Yogyakarta y se dirigía al Aeropuerto Sultan Hasanuddin en Makassar cuando se perdió el contacto, de acuerdo con datos de la agencia de rescate y otras fuentes oficiales citadas por medios internacionales.

Operación de búsqueda y rescate en curso

Las autoridades indonesias desplegaron una operación de búsqueda que involucra a cientos de rescatistas, incluidas unidades militares, policiales y agencias especializadas, con apoyo de helicópteros, drones y equipos terrestres para localizar la aeronave desaparecida.

Beredar informasi dugaan serpihan pesawat Indonesia Air Transport Penerbangan Jogja - Makassar yang dinyatakan hilang Kontak (17/1/2026)

📍Puncak Gunung Bulusaraung, Kabupaten Maros



Disclaimer: Info ini belum bisa dipastikan kebenarannya https://t.co/gQxJnQxJpI pic.twitter.com/JSnCPJ11J4 — Miss Tweet | (@Heraloebss) January 17, 2026

La búsqueda se concentra alrededor de la región montañosa del Parque Nacional Bulusaraung , donde existen reportes no confirmados de restos o pequeñas concentraciones de fuego que podrían estar vinculadas con el avión, según versiones preliminares.

Dificultades en el rescate y factores geográficos

Las condiciones geográficas del área, caracterizadas por terreno montañoso y densa vegetación, junto con condiciones climáticas adversas, han dificultado las labores de búsqueda.

Equipos de rescate locales han indicado que la aeronave podría haber descendido abruptamente antes de perder contacto, aunque las causas del incidente aún no han sido determinadas oficialmente.