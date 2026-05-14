La gente come de la basura y los militares en Cuba se quedan con el dinero: Marco Rubio

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, arremetió contra el régimen de Cuba y describió que una empresa controlada por los militares de la isla es la que controla todos los fondos, mientras que el resto de los cubanos está en condiciones de hambre.

Cabe recordar que en días anteriores, Pete Hegseth ha señalado que la dictadura cubana representa un tema de seguridad nacional al albergar a terroristas. Además, Donald Trump ha insistido en tomar acción para cambiar el sistema del país.

Marco Rubio denuncia control militar sobre la economía en Cuba

Marco Rubio describió que la economía no existe en Cuba, ya que toda la riqueza es controlada por una compañía propiedad de la milicia.

“En Cuba no hay economía. Si existe alguna riqueza, no va a parar a, ni mucho menos, al pueblo. Ni siquiera al gobierno. La riqueza está controlada por una empresa privada, propiedad de generales militares. Se quedan con todo el dinero. Tienen miles de millones de dólares”, declaró en una entrevista concedida a Fox News.

SECRETARY RUBIO: The wealth in Cuba is controlled by a company owned by military generals who take all the money. This is a country where people are literally eating garbage from the streets, but this company is sitting on $16 billion.



It’s a broken nonfunctional economy. pic.twitter.com/LQOUlRkzCF — Department of State (@StateDept) May 14, 2026

La riqueza de la isla: ¿quién controla los fondos en Cuba?

El secretario de Estado fue más allá y dijo que, mientras los militares cubanos manejan una empresa que concentra hasta 16 mil millones de dólares, Cuba es un “país donde la gente literalmente come basura de la calle” y consideró que debe haber un cambio de régimen.

“Es una economía rota e inoperante, imposible de cambiar. Ojalá fuera diferente. Pero creo que no se puede cambiar la trayectoria económica de Cuba mientras quienes la gobiernan ahora sigan en el poder. Eso es lo que tiene que cambiar, porque han demostrado ser incapaces. Espero equivocarme. Les daremos una oportunidad. Pero no creo que vaya a suceder. No creo que podamos cambiar la trayectoria de Cuba mientras este régimen siga al mando”, sentenció Rubio.

Recursos naturales y minerales de tierras raras: el potencial de Cuba según Rubio

El funcionario estadounidense destacó que la isla tiene innumerables recursos naturales, por lo que no debería estar en esa condición de pobreza. Añadió que varios exiliados podrían regresar e invertir en Cuba si hay un cambio de régimen, ya que en todo el mundo los cubanos tienen éxito, salvo en su país.

“Cuba tiene importantes yacimientos minerales. Algunos de los mejores del mundo son minerales de tierras raras. Obviamente, tienen una oportunidad increíble con el turismo y la agricultura: tierras de cultivo muy fértiles. Así que Cuba no debería ser un país pobre. Su gente no debería pasar hambre. Su gente debería ser próspera. (...) El único lugar del mundo donde los cubanos no parecen prosperar es en Cuba.

